Ivete Sangalo "invade" a Carlos Gomes e revive percurso histórico no Carnaval de Salvador
Pipoca da cantora ocorreu no Circuito Osmar no último dia da folia em Salvador
Ivete Sangalo surpreendeu os foliões da pipoca ao estender o percurso do trio elétrico pela Avenida Carlos Gomes, no último dia do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 17, no Circuito Osmar.
O que aconteceu?
Em vez de encerrar a apresentação na Praça Castro Alves, a artista seguiu pela avenida, antigo ponto tradicional de encerramento dos trios elétricos na festa. Durante o trajeto, Ivete brincou com o público: “É o percurso Ivete Sangalo”.
A atitude despertou nostalgia entre os foliões, que relembraram os tempos em que a Carlos Gomes era parte do circuito oficial.
“Era o momento de terror kkkkk, um aperto, mas a gente gostava”, comentou um internauta.
Outro escreveu: “Eram os 8 km mais felizes da vida”. Já um terceiro destacou: “Carlos Gomes era o refresco, onde ventilava, e a gente recarregava as baterias”.
Desde 2014, a maioria dos blocos e pipocas encerra o desfile na Praça Castro Alves, deixando a Avenida Carlos Gomes fora do percurso tradicional.
Ao finalizar a apresentação, Ivete comentou com bom humor: “Ali na frente vou ter que parar, porque fecharam ali. Mas viemos até aqui, não foi bom? A famosa cara de pau, chegamos aqui na cara de pau”, disse, arrancando aplausos do público.
Veja momento
Simplesmente IVETE subindo a Carlos Gomes.— Puta só, ladrão só (@nobre_vagabund0) February 17, 2026
Que pipoca incrível! pic.twitter.com/8RPqhWxFHT
