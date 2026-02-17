Ivete Sangalo "invade" a Carlos Gomes e revive percurso histórico no Carnaval de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Pipoca de Ivete Sangalo - Foto: Wilson Sabadin

Ivete Sangalo surpreendeu os foliões da pipoca ao estender o percurso do trio elétrico pela Avenida Carlos Gomes, no último dia do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 17, no Circuito Osmar.

O que aconteceu?

Em vez de encerrar a apresentação na Praça Castro Alves, a artista seguiu pela avenida, antigo ponto tradicional de encerramento dos trios elétricos na festa. Durante o trajeto, Ivete brincou com o público: “É o percurso Ivete Sangalo”.

A atitude despertou nostalgia entre os foliões, que relembraram os tempos em que a Carlos Gomes era parte do circuito oficial.

“Era o momento de terror kkkkk, um aperto, mas a gente gostava”, comentou um internauta.

Outro escreveu: “Eram os 8 km mais felizes da vida”. Já um terceiro destacou: “Carlos Gomes era o refresco, onde ventilava, e a gente recarregava as baterias”.

Desde 2014, a maioria dos blocos e pipocas encerra o desfile na Praça Castro Alves, deixando a Avenida Carlos Gomes fora do percurso tradicional.

Ao finalizar a apresentação, Ivete comentou com bom humor: “Ali na frente vou ter que parar, porque fecharam ali. Mas viemos até aqui, não foi bom? A famosa cara de pau, chegamos aqui na cara de pau”, disse, arrancando aplausos do público.

