POLÍCIA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por amputar dedos da companheira no interior da Bahia

Suspeito, de 21 anos, teve prisão em flagrante convertida em preventiva

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/02/2026 - 21:00 h

Há dois anos a mulher vinha tentando terminar o relacionamento
Há dois anos a mulher vinha tentando terminar o relacionamento

A Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante, nesta segunda-feira, 16, um homem, de 21 anos, suspeito de agredir e amputar dois dedos da mão direita da companheira, na cidade de Barra, no oeste/ norte da Bahia. Nesta terça-feira, a prisão foi convertida em preventiva.

O crime ocorreu na localidade de Vila Joanízia, na BA-161, no domingo, 15, por volta das 3h da madrugada. Segundo informações da polícia, o homem utilizou um objeto cortante para agredir a companheira. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e depois encaminhada para uma unidade de saúde.

Ainda de acordo com relatos, vítima e autor estavam juntos há 4 anos e, há dois, vinha tentando terminar o relacionamento, mas foi ameaçada de morte, caso se separasse. O homem, que não teve o nome revelado, foi autuado pelo crime de lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica. Ele segue detido à disposição da Justiça.

x