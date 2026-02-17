Polícia prende terceiro suspeito de matar jovem na Bahia

João Henrique estava dentro de casa, quando foi morto - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, de 26 anos e que não teve o nome identificado, foi preso por investigadores da Polícia Civil, nesta segunda, 17, em Andorinha, suspeito de envolvimento na morte do jovem João Henrique Santiago de Santana, de 18, em 19 de janeiro último, em Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia.

O homem apontado como executor do crime é o terceiro envolvido detido, durante a Operação Extra Terram. Os outros suspeitos foram presos no dia 24 de janeiro. O trio foi localizado devido o avanço das investigações e investigações e o trabalho de inteligência policial.

Segundo informações da polícia, o crime tem relação com a disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas na região. Todos os envolvidos no homicídio estão à disposição da Justiça.

Agentes do Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação da região de Conselheiro, do Núcleo de Inteligência da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e das equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior Norte participaram da operação.