Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME HEDIONDO

Jogadores do time do goleiro Bruno são acusados de estupro coletivo

Quatro atletas foram presos após duas mulheres registrarem denúncias contra eles

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/02/2026 - 0:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jogadores negam o crime
Jogadores negam o crime -

A prisão de quatro jogadores do Vasco da Gama do Acre por suspeita de estupro coletivo contra duas mulheres, em Rio Branco, mergulhou o clube em uma das maiores crises de sua história recente. O caso, que teria ocorrido no último fim de semana no alojamento da equipe, no bairro São Francisco, é investigado sob sigilo pela Polícia Civil.

O atacante Erick Luiz Serpa Santos foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia. Já Alex Pires Bastos Junior, o Lekinho, Brian Peixoto Henrique e Matheus da Silva Azeredo, esse último mais conhecido como Manga, apresentaram-se às autoridades e tiveram a prisão temporária de 30 dias determinada pela Vara Estadual das Garantias. A decisão judicial considerou a gravidade e a natureza hedionda do crime investigado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), durante depoimentos, as duas jovens afirmaram ter sido abusadas após conhecerem os atletas por meio de redes sociais e se dirigirem ao alojamento do clube. Uma delas relatou que estava sob efeito de álcool e em condição de vulnerabilidade, quando sofreu a violência.

A outra declarou ter sido violentada por mais de um homem. A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento e que detalhes não serão divulgados para preservar as vítimas e a apuração. Os jogadores negam as acusações.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, revelou que o governo estadual acompanha o caso e garante assistência às vítimas. As informações são do site Band. Diante das graves acusações, o treinador do Vasco-AC afirmou que os atletas envolvidos serão responsabilizados por suas ações.

Contratação do goleiro Bruno intensifica crise

Enquanto lida com a repercussão das denúncias, o clube anunciou a contratação do goleiro Bruno Fernandes, ex-Clube de Regatas do Flamengo. O atleta foi apresentado como reforço para a partida desta quinta-feira, 19, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o Velo Clube.

A chegada ocorre em meio à crise institucional provocada por acusações que envolvem parte do elenco, ampliando a repercussão dentro e fora de campo, enquanto as investigações seguem em andamento.

O nome do goleiro remete ao caso que ganhou projeção nacional em 2010, após o desaparecimento de Eliza Samudio, que o acusava de agressão e disputava na Justiça o reconhecimento da paternidade de seu filho. As apurações concluíram que Eliza foi assassinada, em um crime que contou com a participação de outras pessoas.

Leia Também:

Pastor é preso preventivamente suspeito de estuprar netas
Homem é preso por amputar dedos da companheira no interior da Bahia
Polícia prende terceiro suspeito de matar jovem na Bahia

Em 2013, Bruno foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver, em um episódio que provocou amplo debate público e marcou o esporte brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso Acre Bruno caso clube crime Futebol goleiro Polícia Civil prisão vasco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores negam o crime
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Jogadores negam o crime
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Jogadores negam o crime
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Jogadores negam o crime
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x