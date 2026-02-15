Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Adolescente é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

Polícia Militar encaminhou dois suspeitos para a delegacia

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/02/2026 - 11:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O caso foi registrado como estupro coletivo e estupro de vulnerável
O caso foi registrado como estupro coletivo e estupro de vulnerável -

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de um estupro coletivo em Dourados (MS), na madrugada deste sábado, 14, após ser convidada por uma amiga, pelas redes sociais, para visitá-la.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por volta das 3h10, quando a jovem, acompanhada de sua mãe, buscou socorro policial.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o relato da vítima, ela chegou ao local por volta das 18h de sexta-feira, mas foi recebida pelo irmão da amiga e outros rapazes. Eles afirmaram que a moradora havia saído, mas insistiram para que a garota esperasse dentro do imóvel.

Ao entrar, a adolescente foi levada a um quarto sob o pretexto de conversar, onde foi mantida em cárcere privado enquanto os suspeitos bloqueavam as saídas. Dentro do cômodo, um dos indivíduos usou da força física para cometer o abuso, enquanto os demais envolvidos davam apoio externo, impedindo qualquer tentativa de fuga ou pedido de socorro.

Leia Também:

Grupo é preso ao fazer sinal de facção durante briga no Carnaval
Polícia usa multibiometria para identificar pessoas no Carnaval
Mais de 30 foragidos são capturados no Carnaval da Bahia

A jovem relatou às autoridades que entrou em estado de choque durante a agressão. Após conseguir deixar a residência, a vítima buscou ajuda com uma vizinha e, em seguida, relatou o ocorrido à mãe. Mesmo após o crime, a família ainda sofreu intimidações: os suspeitos teriam arremessado pedras contra a casa da adolescente horas depois da violência.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e dois indivíduos foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos legais. O caso foi registrado como estupro coletivo, estupro de vulnerável (por se tratar de vítima menor de 18 anos) e também houve pedido de medida protetiva de urgência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

justiça mato grosso do sul Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O caso foi registrado como estupro coletivo e estupro de vulnerável
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

O caso foi registrado como estupro coletivo e estupro de vulnerável
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

O caso foi registrado como estupro coletivo e estupro de vulnerável
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

O caso foi registrado como estupro coletivo e estupro de vulnerável
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

x