Adolescente é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

O caso foi registrado como estupro coletivo e estupro de vulnerável - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de um estupro coletivo em Dourados (MS), na madrugada deste sábado, 14, após ser convidada por uma amiga, pelas redes sociais, para visitá-la.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por volta das 3h10, quando a jovem, acompanhada de sua mãe, buscou socorro policial.

Segundo o relato da vítima, ela chegou ao local por volta das 18h de sexta-feira, mas foi recebida pelo irmão da amiga e outros rapazes. Eles afirmaram que a moradora havia saído, mas insistiram para que a garota esperasse dentro do imóvel.

Ao entrar, a adolescente foi levada a um quarto sob o pretexto de conversar, onde foi mantida em cárcere privado enquanto os suspeitos bloqueavam as saídas. Dentro do cômodo, um dos indivíduos usou da força física para cometer o abuso, enquanto os demais envolvidos davam apoio externo, impedindo qualquer tentativa de fuga ou pedido de socorro.

A jovem relatou às autoridades que entrou em estado de choque durante a agressão. Após conseguir deixar a residência, a vítima buscou ajuda com uma vizinha e, em seguida, relatou o ocorrido à mãe. Mesmo após o crime, a família ainda sofreu intimidações: os suspeitos teriam arremessado pedras contra a casa da adolescente horas depois da violência.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e dois indivíduos foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos legais. O caso foi registrado como estupro coletivo, estupro de vulnerável (por se tratar de vítima menor de 18 anos) e também houve pedido de medida protetiva de urgência.