Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Polícia usa multibiometria para identificar pessoas no Carnaval

Software Nimba Mobile agiliza consultas e já confirmou 75 identificações na folia

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/02/2026 - 11:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real
A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real -

A segurança e o acolhimento durante o Carnaval de Salvador ganharam um reforço tecnológico em 2026. A Polícia Técnica está utilizando o software Nimba Mobile de Consulta com Multibiometria, uma ferramenta de consulta com multibiometria que permite a identificação ágil de foliões e suspeitos em poucos minutos.

A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real com o banco de dados do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), que possui um acervo de mais de 14 milhões de registros na Bahia.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com Bruno Fróes, diretor do IIPM, o processo é simplificado para facilitar a atuação em campo. “Basta que o operador faça a captura de imagens da face e/ou das impressões digitais da pessoa e o próprio sistema fará uma busca no banco de dados do Estado da Bahia”, explica.

Leia Também:

Mais de 30 foragidos são capturados no Carnaval da Bahia
Após mostrar boa forma no Carnaval de Salvador, Lula segue para o Rio
João Gomes encontra Shawn Mendes em Salvador: "Falta só o CPF"

Até o momento, a operação já colheu resultados concretos: das 92 consultas realizadas, o sistema gerou 75 confirmações de identificações, demonstrando uma alta taxa de assertividade na triagem dos foliões.

Diferente de sistemas pesados e fixos, a ferramenta funciona diretamente em aparelhos celulares, garantindo mobilidade total aos agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Superintendência de Inteligência. Para o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Osvaldo Silva, a portabilidade é o grande diferencial para a investigação moderna.

“O software permite mais celeridade na resposta, é portátil e apresenta informações confiáveis”, destaca Silva, reforçando que o uso da tecnologia reduz o tempo de espera e aumenta a precisão das abordagens durante os dias de folia.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Polícia Técnica Segurança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real
Play

Tony Salles surpreende fã ambulante e chama pra subir no trio; veja vídeo

A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

x