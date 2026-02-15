Polícia usa multibiometria para identificar pessoas no Carnaval

A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real - Foto: Ascom | SSP-BA

A segurança e o acolhimento durante o Carnaval de Salvador ganharam um reforço tecnológico em 2026. A Polícia Técnica está utilizando o software Nimba Mobile de Consulta com Multibiometria, uma ferramenta de consulta com multibiometria que permite a identificação ágil de foliões e suspeitos em poucos minutos.

A eficiência do Nimba Mobile está na sua capacidade de cruzar informações em tempo real com o banco de dados do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), que possui um acervo de mais de 14 milhões de registros na Bahia.

De acordo com Bruno Fróes, diretor do IIPM, o processo é simplificado para facilitar a atuação em campo. “Basta que o operador faça a captura de imagens da face e/ou das impressões digitais da pessoa e o próprio sistema fará uma busca no banco de dados do Estado da Bahia”, explica.

Até o momento, a operação já colheu resultados concretos: das 92 consultas realizadas, o sistema gerou 75 confirmações de identificações, demonstrando uma alta taxa de assertividade na triagem dos foliões.

Diferente de sistemas pesados e fixos, a ferramenta funciona diretamente em aparelhos celulares, garantindo mobilidade total aos agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Superintendência de Inteligência. Para o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Osvaldo Silva, a portabilidade é o grande diferencial para a investigação moderna.

“O software permite mais celeridade na resposta, é portátil e apresenta informações confiáveis”, destaca Silva, reforçando que o uso da tecnologia reduz o tempo de espera e aumenta a precisão das abordagens durante os dias de folia.