CARNAVAL
SEGURANÇA

Mais de 30 foragidos são capturados no Carnaval da Bahia

Mais de 5 mil câmeras da Secretaria de Segurança Pública (SSP) estão distribuídas nos circuitos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/02/2026 - 10:41 h

Imagem ilustrativa da imagem Mais de 30 foragidos são capturados no Carnaval da Bahia
-

Cerca de 34 foragidos da Justiça foram capturados nos circuitos oficiais do Carnaval da Bahia, através de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Salvador e no interior do Estado.

As capturas têm acontecido desde as festas de pré-Carnaval e já alcançaram acusados de homicídio, tráfico de entorpecentes, roubo, violência contra a mulher, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo e dívida de pensão alimentícia.

Mais de 5 mil câmeras da Secretaria de Segurança Pública (SSP) estão distribuídas em diversos circuitos.

Redução de 35% nos roubos e furtos em Salvador

Além disso, segundo as forças estaduais, houve uma redução de 35% nos crimes de roubos e furtos no terceiro dia oficial do Carnaval de Salvador.

Até o momento, os portais de abordagem já apreenderam mais de 5 mil itens proibidos do circuitos, entre eles, uma arma de fogo.

