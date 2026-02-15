PERIGO
Homem é preso ao tentar entrar com arma no circuito Dodô
Detector de metais identificou o objeto escondido na calça do suspeito
Por Luiza Nascimento
Um homem foi preso em flagrante, na noite deste sábado, 14, ao tentar entrar com uma arma de fogo no Circuito Dodô (Barra-Ondina), durante o terceiro dia oficial doCarnaval de Salvador.
Durante revista em um dos portais de abordagem, equipes da Polícia Militar identificaram a pistola calibre 40 que estava escondida dentro da calça do criminoso, após utilização do detector de metais.
Assim, os agentes deram voz de prisão ao suspeito e apreenderam a arma para adoção de medidas cabíveis.
Outros materiais apreendidos
Até o último levantamento, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), neste sábado, 14, cerca de 6 mil itens já foram apreendidos durante as festas de Carnaval.
No total, há 53 portais de abordagem localizados nos acessos aos circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico).
