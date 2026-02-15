Menu
PERIGO

Homem é preso ao tentar entrar com arma no circuito Dodô

Detector de metais identificou o objeto escondido na calça do suspeito

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/02/2026 - 8:11 h

Um homem foi preso em flagrante, na noite deste sábado, 14, ao tentar entrar com uma arma de fogo no Circuito Dodô (Barra-Ondina), durante o terceiro dia oficial doCarnaval de Salvador.

Durante revista em um dos portais de abordagem, equipes da Polícia Militar identificaram a pistola calibre 40 que estava escondida dentro da calça do criminoso, após utilização do detector de metais.

Assim, os agentes deram voz de prisão ao suspeito e apreenderam a arma para adoção de medidas cabíveis.

Outros materiais apreendidos

Até o último levantamento, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), neste sábado, 14, cerca de 6 mil itens já foram apreendidos durante as festas de Carnaval.

No total, há 53 portais de abordagem localizados nos acessos aos circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico).

