Homem é esfaqueado no Circuito Osmar durante o Carnaval de Salvador
Vítima foi socorrida pelo Samu após ataque a poucos metros da sede da Polícia Civil
Por Luan Julião
Um homem foi ferido a golpes de faca no início da tarde deste sábado, 14, na Praça da Piedade, no Centro de Salvador. O local fica a poucos metros da sede da Polícia Civil da Bahia e integra o Circuito Osmar (Campo Grande), um dos principais percursos do Carnaval de Salvador.
De acordo com informações preliminares, o homem teria sido esfaqueado pela própria esposa durante uma briga. Após o ataque, a mulher tentou fugir, mas foi contida por policiais militares que atuavam no circuito da festa.
Testemunhas relatam que, instantes antes de ser detida, a suspeita gritava que o homem estaria tentando agredi-la e que ela teria revidado. A versão ainda será apurada pelas autoridades.
Em vídeos exclusivos obtidos pelo Portal A TARDE, é possível ver a vítima com o corpo coberto de sangue, enquanto a mulher tenta deixar o local. Logo em seguida, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestam socorro ao homem, que é colocado na ambulância, mas deixa o veículo andando.
O estado de saúde da vítima é desconhecido. A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar, mas, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.
