Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Quadrilha é presa tentando fraudar compra de abadás em Salvador

Polícia Civil autuou trio por estelionato e associação criminosa durante ação especial do Carnaval

Luan Julião

Por Luan Julião

14/02/2026 - 14:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Operação mira fraudes e comércio irregular de abadás até o fim da festa.
Operação mira fraudes e comércio irregular de abadás até o fim da festa. -

Uma tentativa de golpe na compra de abadás terminou com três pessoas presas na manhã deste sábado, 14, em Salvador. A ação ocorreu em um centro comercial no bairro Caminho das Árvores e faz parte da Operação Abadá, conduzida pela Polícia Civil.

Dois homens, de 33 e 34 anos, e uma mulher, de 26, foram flagrados enquanto realizavam uma transação fraudulenta. Segundo as investigações, o grupo utilizava um programa para manipular o valor final das compras, reduzindo indevidamente o preço dos produtos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), a loja afetada já acumulava prejuízo superior a R$ 10 mil em razão de compras semelhantes atribuídas aos suspeitos. Policiais da especializada monitoraram a movimentação e efetuaram o flagrante no momento da nova tentativa de fraude.

Leia Também:

Carnaval: grupo é preso por roubar celulares na Barra-Ondina
Salvador registra "maior sexta" de Carnaval da história, diz prefeito
Carnaval: medida de segurança é imposta após foliões serem pisoteados em Anitta

Um quarto envolvido conseguiu fugir antes da abordagem e segue sendo procurado.

Os três detidos foram encaminhados para a unidade policial e autuados por associação criminosa e estelionato. Eles permanecem à disposição da Justiça.

A Operação Abadá, coordenada pela Decon e vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), tem como foco combater a venda irregular de abadás, fraudes contra consumidores e outras práticas ilícitas relacionadas ao Carnaval. As ações devem continuar até o encerramento da festa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Abadás carnaval fraude golpe Operação Abadá Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação mira fraudes e comércio irregular de abadás até o fim da festa.
Play

Homem é esfaqueado no Circuito Osmar durante o Carnaval de Salvador

Operação mira fraudes e comércio irregular de abadás até o fim da festa.
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Operação mira fraudes e comércio irregular de abadás até o fim da festa.
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Operação mira fraudes e comércio irregular de abadás até o fim da festa.
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

x