Quadrilha é presa tentando fraudar compra de abadás em Salvador

Operação mira fraudes e comércio irregular de abadás até o fim da festa. - Foto: Reprodução / Polícia Civil da Bahia

Uma tentativa de golpe na compra de abadás terminou com três pessoas presas na manhã deste sábado, 14, em Salvador. A ação ocorreu em um centro comercial no bairro Caminho das Árvores e faz parte da Operação Abadá, conduzida pela Polícia Civil.

Dois homens, de 33 e 34 anos, e uma mulher, de 26, foram flagrados enquanto realizavam uma transação fraudulenta. Segundo as investigações, o grupo utilizava um programa para manipular o valor final das compras, reduzindo indevidamente o preço dos produtos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), a loja afetada já acumulava prejuízo superior a R$ 10 mil em razão de compras semelhantes atribuídas aos suspeitos. Policiais da especializada monitoraram a movimentação e efetuaram o flagrante no momento da nova tentativa de fraude.

Um quarto envolvido conseguiu fugir antes da abordagem e segue sendo procurado.

Os três detidos foram encaminhados para a unidade policial e autuados por associação criminosa e estelionato. Eles permanecem à disposição da Justiça.

A Operação Abadá, coordenada pela Decon e vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), tem como foco combater a venda irregular de abadás, fraudes contra consumidores e outras práticas ilícitas relacionadas ao Carnaval. As ações devem continuar até o encerramento da festa.