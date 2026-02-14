Menu
ESTRATÉGIA

Carnaval: medida de segurança é imposta após foliões serem pisoteados em Anitta

Confusão aconteceu durante desfile no circuito Dodô, nesta sexta-feira, 13

Leilane Teixeira e Luiza Nascimento

Por Leilane Teixeira e Luiza Nascimento

14/02/2026 - 12:51 h | Atualizada em 14/02/2026 - 13:11

Um dos assuntos mais comentados sobre o segundo dia do Carnaval de Salvador foi o caso dos foliões pisoteados durante a passagem do bloco puxado por Anitta, no circuito Dodô (Barra/Ondina). Na manhã deste sábado, 14, durante entrevista coletiva sobre o balanço dos festejos, o prefeito Bruno Reis (UB) comentou sobre a situação.

Segundo ele, uma nova estratégia será montada a fim de evitar que casos como esse voltem a acontecer nos próximos dias da folia.

"Nós tivemos, no mesmo local, por dois dias consecutivos, o mesmo problema. E no final do dia, o problema é pela quantidade de foliões que vêm acompanhando determinados trios. Então, hoje, aqui nessa reunião nossa de operação, nós vamos fazer uma barreira de proteção com a Guarda Municipal na hora da passagem dessas principais atrações", garantiu.

Garfos, algemas e mais: 1.400 itens são retidos no 2º dia do Carnaval
Do Galo da Madrugada a Salvador, Lula inicia maratona de carnaval neste sábado
Cortejo Afro e Alvorada reforçam cultura afro-brasileira no Carnaval

Plataforma dos ambulantes

A ação visa, sobretudo, a segurança dos vendedores ambulantes e mercadorias. Desta forma, o chefe do Executivo municipal defendeu a adoção da plataforma para a categoria, estrutura presente no circuito pela terceira vez.

"Onde isso ocorre é justamente na curva onde não tem a plataforma. Se não tivesse a plataforma, teríamos tido muitos mais episódios desses durante a passagem naquele ponto ali, que é o mais estreito do circuito. Então, a plataforma se justifica para evitar episódios como esses, que eram comuns no passado", defendeu.

anitta Blocos de Rua carnaval 2023 foliões Segurança no Carnaval. Venda Ambulante

