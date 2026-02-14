Do Galo da Madrugada a Salvador, Lula inicia maratona de carnaval neste sábado

Siga o A TARDE no Google

Presidente Lula no Galo da Madugada ao lado do prefeito João Campos - Foto: Reprodução | Instagram | @joaocampos | @rodolfoloepert

O presidente Lula (PT) inicia o seu 'tour' no carnaval a partir deste sábado, 14, quando participa no desfile do Galo da Madrugada, no Recife. Na cidade pernambucana, o mandatário ficará em um camarote restrito.

À tarde, o mandatário desembarcará em Salvador para acompanhar os desfiles dos trios elétricos no circuito Osmar (Campo Grande), ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A expectativa é que o petista chegue no espaço às 17h.

Depois da capital baiana, o chefe de Estado segue para solo carioca, onde acompanhará o desfile dos Acadêmicos de Niterói. Na ocasião, ele será homenageado por um samba-enredo que conta a sua trajetória: "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Presidente Lula (PT) | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Agenda com Janja

Na noite de sexta-feira, 13, Janja esteve presente no evento do Marco Zero, palco central onde ocorrem as apresentações do carnaval de Recife. Ela não falou com a imprensa.

Programação do Galo da Madrugada

No Galo da Madrugada, serão mais de 30 atrações e são esperadas mais de 2.5 milhões de pessoas. O tema do desfile deste ano é "Frevo no Planeta Galo", com mensagem em defesa do meio ambiente.

A programação começa às 7h30, com concentração na Rua Azul com a Rua Imperial. Às 9h, começa o desfile. O considerado maior bloco do mundo percorreram 6,5km.