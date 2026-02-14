Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Do Galo da Madrugada a Salvador, Lula inicia maratona de carnaval neste sábado

Presidente vai a três cidades: Salvador, Recife e Rio de Janeiro

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

14/02/2026 - 11:39 h | Atualizada em 14/02/2026 - 11:51

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente Lula no Galo da Madugada ao lado do prefeito João Campos
Presidente Lula no Galo da Madugada ao lado do prefeito João Campos -

O presidente Lula (PT) inicia o seu 'tour' no carnaval a partir deste sábado, 14, quando participa no desfile do Galo da Madrugada, no Recife. Na cidade pernambucana, o mandatário ficará em um camarote restrito.

À tarde, o mandatário desembarcará em Salvador para acompanhar os desfiles dos trios elétricos no circuito Osmar (Campo Grande), ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A expectativa é que o petista chegue no espaço às 17h.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Carnaval de Salvador vira palco político: o tour de Lula pela festa
Saiba por que a Bahia é crucial para a vitória de Lula nas eleições 2026
Lula se irritou com conduta da PF contra Toffoli no caso Master
Globo adota protocolo rígido para desfile que homenageia Lula

Depois da capital baiana, o chefe de Estado segue para solo carioca, onde acompanhará o desfile dos Acadêmicos de Niterói. Na ocasião, ele será homenageado por um samba-enredo que conta a sua trajetória: "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Agenda com Janja

Na noite de sexta-feira, 13, Janja esteve presente no evento do Marco Zero, palco central onde ocorrem as apresentações do carnaval de Recife. Ela não falou com a imprensa.

Programação do Galo da Madrugada

No Galo da Madrugada, serão mais de 30 atrações e são esperadas mais de 2.5 milhões de pessoas. O tema do desfile deste ano é "Frevo no Planeta Galo", com mensagem em defesa do meio ambiente.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por João Campos (@joaocampos)

A programação começa às 7h30, com concentração na Rua Azul com a Rua Imperial. Às 9h, começa o desfile. O considerado maior bloco do mundo percorreram 6,5km.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula no Galo da Madugada ao lado do prefeito João Campos
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Presidente Lula no Galo da Madugada ao lado do prefeito João Campos
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Presidente Lula no Galo da Madugada ao lado do prefeito João Campos
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Presidente Lula no Galo da Madugada ao lado do prefeito João Campos
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x