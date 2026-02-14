CARNAVAL
Do Galo da Madrugada a Salvador, Lula inicia maratona de carnaval neste sábado
Presidente vai a três cidades: Salvador, Recife e Rio de Janeiro
Por Gabriela Araújo
O presidente Lula (PT) inicia o seu 'tour' no carnaval a partir deste sábado, 14, quando participa no desfile do Galo da Madrugada, no Recife. Na cidade pernambucana, o mandatário ficará em um camarote restrito.
À tarde, o mandatário desembarcará em Salvador para acompanhar os desfiles dos trios elétricos no circuito Osmar (Campo Grande), ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A expectativa é que o petista chegue no espaço às 17h.
Depois da capital baiana, o chefe de Estado segue para solo carioca, onde acompanhará o desfile dos Acadêmicos de Niterói. Na ocasião, ele será homenageado por um samba-enredo que conta a sua trajetória: "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.
Agenda com Janja
Na noite de sexta-feira, 13, Janja esteve presente no evento do Marco Zero, palco central onde ocorrem as apresentações do carnaval de Recife. Ela não falou com a imprensa.
Programação do Galo da Madrugada
No Galo da Madrugada, serão mais de 30 atrações e são esperadas mais de 2.5 milhões de pessoas. O tema do desfile deste ano é "Frevo no Planeta Galo", com mensagem em defesa do meio ambiente.
A programação começa às 7h30, com concentração na Rua Azul com a Rua Imperial. Às 9h, começa o desfile. O considerado maior bloco do mundo percorreram 6,5km.
