HOME > POLÍTICA
CARNAVAL

Globo adota protocolo rígido para desfile que homenageia Lula

Acadêmicos de Niterói vai desfilar na Marques de Sapucaí, no próximo domingo, 15

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

13/02/2026 - 13:59 h | Atualizada em 13/02/2026 - 14:18

Presidente Lula (PT) será homenageado pela Acadêmicos de Niterói
A Acadêmicos de Niterói vai fazer seu desfile no grupo Especial no Carnaval do Rio de Janeiro, no próximo domingo, 15. O enredo da agremiação será uma homenagem ao presidente Lula (PT). No entanto, alguns cuidados estão sendo tomados pela TV Globo para evitar polêmica.

A emissora vai transmitir as apresentações das escolas ao vivo para todo o Brasil. Mas, no caso específico da Acadêmicos de Niterói, a emissora adotou um protocolo com orientações para jornalistas e técnicos que vão atuar na transmissão.

Problemas na Justiça

O objetivo é evitar manifestações a favor do presidente que possam acarretar problemas jurídicos. De acordo com a Folha, uma das orientações dadas é que, caso haja indícios de propaganda política, o coordenador de transmissão mude a câmera para um plano geral das alas da escola passando pela Marquês de Sapucaí.

Além disso, os apresentadores devem evitar comentários que soem como empolgação ao falar sobre a história do presidente.

A segunda vai para os repórteres: os que participarem da transmissão devem focar apenas em alegorias e adereços, devendo evitar falar com populares que queiram exprimir alguma posição política.

Para as redes sociais, o protocolo é tratar o desfile da escola de forma mais sóbria.

TSE rejeita censura e autoriza desfile em homenagem a Lula no Rio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade, na quinta-feira, 12, negar o pedido de liminar que buscava suspender o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", homenageando a trajetória do atual presidente.

A Corte seguiu o voto da relatora, ministra Estella Aranha, que fundamentou sua decisão na impossibilidade jurídica de impor censura prévia. Segundo a magistrada, o Judiciário não pode antecipar delitos eleitorais antes que o fato ocorra. O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros, inclusive por Nunes Marques e André Mendonça, que ressaltaram que eventuais irregularidades deverão ser apuradas e julgadas após a realização do evento.

