Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Além de Jerônimo: saiba quem acompanha Lula em viagem à Ásia

Presidente embarca na próxima segunda-feira, 17

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 17:40 h | Atualizada em 12/02/2026 - 17:56

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia, na próxima segunda-feira, 17, uma das viagens internacionais mais estratégicas de seu mandato. Com uma comitiva apelidada de "Arca de Noé" devido à sua magnitude — que inclui ao menos 10 ministros e mais de 300 empresários —, o roteiro de oito dias passará pela Índia e pela Coreia do Sul, focando em tecnologia de ponta e expansão do agronegócio.

Primeira Parada: Índia e o Protagonismo na IA

Em Nova Délhi, Lula participará da Cúpula Global sobre Inteligência Artificial (19 e 20 de fevereiro), marcando a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro integra um evento desse nível sobre o tema. O Brasil, que copresidirá um grupo de trabalho sobre "IA Segura e Confiável" ao lado do Japão, busca defender uma tecnologia voltada ao "Sul Global", evitando o monopólio das grandes potências.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A agenda na Índia também inclui:

  • Fórum Empresarial Brasil-Índia: Discussões sobre fertilizantes, energia limpa e minerais estratégicos.
  • Defesa e Aeroespacial: Anúncio de parcerias entre a Embraer e a gigante indiana Adani Defense.
  • Facilitação de Vistos: Entrada em vigor do acordo que estende a validade de vistos de turismo e negócios de 5 para 10 anos.

Leia Também:

Lula x Trump: Wagner define tom de encontro: "Sem envergar a coluna"
TSE rejeita censura e autoriza desfile em homenagem a Lula no Rio
Jerônimo deixa Salvador em meio ao Carnaval para viajar com Lula
MP Eleitoral nega ação de Damares contra desfile que homenageia Lula

Segunda Parada: Coreia do Sul e a "Guerra da Carne"

No dia 22, a comitiva segue para Seul. Esta é a primeira visita de Estado de Lula ao país, com o objetivo central de abrir o mercado sul-coreano para a carne bovina brasileira. A urgência do tema se deve às novas cotas de importação impostas pela China em dezembro de 2025, que taxam em 55% o excedente de volume exportado, obrigando o Brasil a diversificar seus compradores.

Os destaques na Coreia do Sul são:

  • Parceria Estratégica: Assinatura de um plano de ação trienal (2026-2029) para elevar o nível das relações diplomáticas.
  • Cosméticos e Tecnologia: Atração de fábricas sul-coreanas para o Brasil e aproximação de fornecedores de matérias-primas brasileiras.
  • Saúde: O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, integra a missão buscando parcerias para a produção de medicamentos oncológicos no estado, visando reduzir custos para o SUS.

Embora convidados, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, declinaram o convite para focar nas agendas legislativas em Brasília, deixando a representação política focada no Executivo e no governo baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT)
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Presidente Lula (PT)
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Presidente Lula (PT)
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Presidente Lula (PT)
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x