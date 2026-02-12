Além de Jerônimo: saiba quem acompanha Lula em viagem à Ásia

Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia, na próxima segunda-feira, 17, uma das viagens internacionais mais estratégicas de seu mandato. Com uma comitiva apelidada de "Arca de Noé" devido à sua magnitude — que inclui ao menos 10 ministros e mais de 300 empresários —, o roteiro de oito dias passará pela Índia e pela Coreia do Sul, focando em tecnologia de ponta e expansão do agronegócio.

Primeira Parada: Índia e o Protagonismo na IA

Em Nova Délhi, Lula participará da Cúpula Global sobre Inteligência Artificial (19 e 20 de fevereiro), marcando a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro integra um evento desse nível sobre o tema. O Brasil, que copresidirá um grupo de trabalho sobre "IA Segura e Confiável" ao lado do Japão, busca defender uma tecnologia voltada ao "Sul Global", evitando o monopólio das grandes potências.

A agenda na Índia também inclui:

Fórum Empresarial Brasil-Índia: Discussões sobre fertilizantes, energia limpa e minerais estratégicos.

Defesa e Aeroespacial: Anúncio de parcerias entre a Embraer e a gigante indiana Adani Defense.

Facilitação de Vistos: Entrada em vigor do acordo que estende a validade de vistos de turismo e negócios de 5 para 10 anos.

Segunda Parada: Coreia do Sul e a "Guerra da Carne"

No dia 22, a comitiva segue para Seul. Esta é a primeira visita de Estado de Lula ao país, com o objetivo central de abrir o mercado sul-coreano para a carne bovina brasileira. A urgência do tema se deve às novas cotas de importação impostas pela China em dezembro de 2025, que taxam em 55% o excedente de volume exportado, obrigando o Brasil a diversificar seus compradores.

Os destaques na Coreia do Sul são:

Parceria Estratégica: Assinatura de um plano de ação trienal (2026-2029) para elevar o nível das relações diplomáticas.

Cosméticos e Tecnologia: Atração de fábricas sul-coreanas para o Brasil e aproximação de fornecedores de matérias-primas brasileiras.

Saúde: O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues

Embora convidados, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, declinaram o convite para focar nas agendas legislativas em Brasília, deixando a representação política focada no Executivo e no governo baiano.