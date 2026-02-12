Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

TSE rejeita censura e autoriza desfile em homenagem a Lula no Rio

Ministros alertam para fiscalização após Carnaval sobre uso de verba pública e simbologia política

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 14:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
TSE negou pedido de liminar para suspender desfile de escola de samba que vai homenagear Lula
TSE negou pedido de liminar para suspender desfile de escola de samba que vai homenagear Lula -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade, nesta quinta-feira, 12, negar o pedido de liminar que buscava suspender o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", homenageando a trajetória do atual presidente.

A Corte seguiu o voto da relatora, ministra Estella Aranha, que fundamentou sua decisão na impossibilidade jurídica de impor censura prévia. Segundo a magistrada, o Judiciário não pode antecipar delitos eleitorais antes que o fato ocorra. O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros, inclusive por Nunes Marques e André Mendonça, que ressaltaram que eventuais irregularidades deverão ser apuradas e julgadas após a realização do evento.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os argumentos da acusação e as ressalvas do Tribunal

A ação, movida pelo partido Novo e pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP), sustentava que o desfile configuraria propaganda eleitoral antecipada para o pleito de 2026. Entre os pontos questionados estavam:

  • Uso de verba pública: A escola está apta a receber até R$ 9,65 milhões em subvenções, incluindo R$ 1 milhão da Embratur.
  • Simbologia política: Alegação de que o samba utiliza o número 13 e referências à campanha de 2022.
  • Vínculo partidário: O presidente de honra da agremiação, Anderson Pipoca, é vereador pelo PT em Niterói.

Leia Também:

Jerônimo deixa Salvador em meio ao Carnaval para viajar com Lula
MP Eleitoral nega ação de Damares contra desfile que homenageia Lula
PF conclui perícia em celulares de Vorcaro e mira autoridades
Ponte Salvador-Itaparica: governo Lula entra em cena para destravar projeto

Embora tenha votado com a relatora contra a suspensão imediata, o ministro André Mendonça fez uma advertência sobre a repercussão midiática do Carnaval. Ele destacou que o desfile ocorre em um contexto onde o homenageado já se declarou pré-candidato à reeleição, o que exige vigilância sobre o uso de recursos públicos para promoção pessoal.

Logística do Desfile

A Acadêmicos de Niterói desfila na noite de domingo, 15, pelo Grupo Especial. A apresentação deve contar com a presença da primeira-dama, Janja da Silva, e diversos ministros de Estado, o que mantém o alerta dos órgãos de fiscalização sobre possíveis excessos que possam configurar abuso de poder político ou econômico após a quarta-feira de cinzas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acadêmicos de Niterói Carnaval 2026 Lula Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
TSE negou pedido de liminar para suspender desfile de escola de samba que vai homenagear Lula
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

TSE negou pedido de liminar para suspender desfile de escola de samba que vai homenagear Lula
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

TSE negou pedido de liminar para suspender desfile de escola de samba que vai homenagear Lula
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

TSE negou pedido de liminar para suspender desfile de escola de samba que vai homenagear Lula
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x