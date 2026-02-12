TSE rejeita censura e autoriza desfile em homenagem a Lula no Rio

TSE negou pedido de liminar para suspender desfile de escola de samba que vai homenagear Lula - Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade, nesta quinta-feira, 12, negar o pedido de liminar que buscava suspender o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", homenageando a trajetória do atual presidente.

A Corte seguiu o voto da relatora, ministra Estella Aranha, que fundamentou sua decisão na impossibilidade jurídica de impor censura prévia. Segundo a magistrada, o Judiciário não pode antecipar delitos eleitorais antes que o fato ocorra. O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros, inclusive por Nunes Marques e André Mendonça, que ressaltaram que eventuais irregularidades deverão ser apuradas e julgadas após a realização do evento.

Os argumentos da acusação e as ressalvas do Tribunal

A ação, movida pelo partido Novo e pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP), sustentava que o desfile configuraria propaganda eleitoral antecipada para o pleito de 2026. Entre os pontos questionados estavam:

Uso de verba pública: A escola está apta a receber até R$ 9,65 milhões em subvenções, incluindo R$ 1 milhão da Embratur.

Simbologia política: Alegação de que o samba utiliza o número 13 e referências à campanha de 2022.

Vínculo partidário: O presidente de honra da agremiação, Anderson Pipoca, é vereador pelo PT em Niterói.

Embora tenha votado com a relatora contra a suspensão imediata, o ministro André Mendonça fez uma advertência sobre a repercussão midiática do Carnaval. Ele destacou que o desfile ocorre em um contexto onde o homenageado já se declarou pré-candidato à reeleição, o que exige vigilância sobre o uso de recursos públicos para promoção pessoal.

Logística do Desfile

A Acadêmicos de Niterói desfila na noite de domingo, 15, pelo Grupo Especial. A apresentação deve contar com a presença da primeira-dama, Janja da Silva, e diversos ministros de Estado, o que mantém o alerta dos órgãos de fiscalização sobre possíveis excessos que possam configurar abuso de poder político ou econômico após a quarta-feira de cinzas.