Ponte Salvador-Itaparica: governo Lula entra em cena para destravar projeto

Projeto básico da ponte será concluído em março de 2026.

A inclusão do sistema rodoviário da Ponte Salvador-Itaparica no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) recebeu aval da Casa Civil do governo Lula. O ministro Rui Costa, chefe da pasta, assinou a Resolução nº 344, de 21 de julho de 2025, que opinou pela qualificação do projeto no âmbito do PPI. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 11.

A inclusão da ponte no programa foi confirmada por um decreto assinado pelo presidente Lula em setembro. Com a qualificação no PPI, o empreendimento passa a ter prioridade no acompanhamento e na estruturação de parcerias com a iniciativa privada, garantindo maior segurança jurídica e agilidade nos trâmites necessários para sua execução.

Na época, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que o decreto demonstra a parceria e o compromisso do presidente Lula com a Bahia. “A inclusão da Ponte, e todo o projeto que compõe essa grande obra, na lista prioritária de investimentos do Governo Federal significa que este é, também, um projeto estratégico do Brasil”.

Já o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil, Marcus Cavalcanti, explicou que a qualificação permite que o projeto tenha “prioridade nos órgãos federais em processos de licenciamento, obtenção de financiamento e, além disso, abre a possibilidade de receber aportes de recursos do governo federal, já que a obra também está incluída no Novo PAC”.

Previsão

Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, o projeto básico da ponte será concluído em março de 2026. Em discurso na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no início de fevereiro, Jerônimo confirmou que em junho, a obra terá início nas águas da Baía de Todos-os-Santos.

Detalhes da obra

O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

A ponte terá 12,4 km sobre a água, será a maior da América Latina e mudará a paisagem de Salvador, já que seus mastros alcançarão impressionantes 218 metros, superando pontos turísticos famosos como o Elevador Lacerda e o Farol da Barra.

O investimento no projeto visa, além de melhorar a infraestrutura, incentivar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região. A obra também é vista como uma oportunidade para fortalecer o turismo, oferecendo mais facilidade para acesso à Ilha de Itaparica, que possui diversas belezas naturais.