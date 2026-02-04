Jerônimo espera Petrobras para construção da ponte Salvador-Itaparica

Projeção da Ponte Salvador-Itaparica. - Foto: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que está no aguardo da Petrobras para dar continuidade as obras da ponte Salvador-Itaparica. A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira, 4, durante a inauguração da nova UTI Cardiovascular no Hospital Ana Nery, na capital baiana.

Segundo o petista, a espera pela estatal se deve pela liberação do terreno onde está localizado o Estaleiro Enseada do Paraguaçu, em Maragogipe, localizada no Recôncavo baiano.

"Eu espero que a gente possa, assim que a Petrobras disponibilizar o terreno da Enseada Paraguaçu, ali em Maragogipe, os navios já começam a chegar da China para poder montar as peças", afirmou o governador.

"Eu estive na semana retrasada em Maragogipe para entregar as primeiras 13 barcaças, que o Lula autorizou no final do ano. Além dessas 70 barcaças, a Petrobras vai autorizar a construção de seis navios ali", acrescentou Jerônimo Rodrigues.

Em discurso, o governador reforçou que obras da ponte Salvador-Itaparica devem gerar até 6 mil empregos diretos e contribuir para as atividades da indústria naval no estado.

Ponte Salvador-Itaparica: projeto básico já tem data de conclusão

O projeto da Ponte Salvador-Itaparica, considerado um dos robustos do governo Jerônimo Rodrigues (PT), está prestes a ser concluído. Em discurso, na abertura dos trabalhos legislativos, na terça-feira, 3, o governador estimou a previsão para conclusão do documento.

“Agora, trabalhando para implementar o símbolo maior da nossa ousadia: a ponte Salvador-Itaparica! O seu projeto básico será concluído em março de 2026”, confirmou o petista, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Na ocasião, o governador confirmou o mês em que está previsto para iniciar as obras nas águas da Baía de Todos-os-Santos e em Vera Cruz. Como já adiantado pelo Portal A TARDE, o mês-chave será junho.