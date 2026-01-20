Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Ponte Salvador-Itaparica: China impulsiona construção na Bahia

Cooperação internacional envolve consórcio construtor e articulação com o governo local

Luan Julião

Por Luan Julião

20/01/2026 - 14:49 h | Atualizada em 20/01/2026 - 15:29
Líder chinês Xi Jinping
Líder chinês Xi Jinping -

A construção da ponte que vai ligar Salvador à Ilha de Itaparica contará com apoio direto da China, fruto de um acordo firmado entre o governo do país asiático e a gestão estadual da Bahia. A parceria foi formalizada em novembro de 2025, durante a visita da cônsul-geral da China, Tian Min, à capital baiana.

O entendimento entre as partes ocorreu no contexto do III Fórum Bahia-China, realizado em Salvador. O evento foi promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Consulado-Geral da China. A iniciativa teve como foco o fortalecimento da cooperação internacional, com ênfase em inovação, sustentabilidade e redução das desigualdades sociais.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o fórum, Tian Min ressaltou o interesse do governo chinês em aprofundar as relações institucionais com a Bahia e destacou a relevância da ponte Salvador–Itaparica para o estado.

“Este projeto é muito importante e espero que possamos realizar o sonho dos baianos. A parceria entre Bahia e China tende a se fortalecer ainda mais com a atuação da secretaria extraordinária, que trabalhará junto ao consórcio construtor”, afirmou a cônsul.

Leia Também:

Pedestre morre atropelada em rodovia baiana
Empresa global abre vagas de emprego na Bahia; saiba como se candidatar
Matrículas da rede estadual terminam hoje na Bahia

Já em declaração mais recente, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) detalhou o cronograma previsto para o início das obras. Segundo ele, os preparativos estão em fase final e a montagem dos canteiros deve ocorrer nos próximos dias, com início efetivo dos trabalhos no segundo semestre de 2026.

“O acordo foi feito para que, no início de junho, as obras comecem. Eles estão em fase de mobilização. O consórcio da ponte precisa de um local para montar as grandes peças, e o lugar escolhido é na indústria naval em Maragogipe. A expectativa é que, nos próximos dias, possamos acompanhar os canteiros de obras montados e, a partir do segundo semestre, junho, as obras comecem efetivamente”, disse o governador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cooperação Brasil-China desenvolvimento sustentável Fórum Bahia-China infraestrutura Bahia obras públicas Bahia ponte salvador-itaparica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Líder chinês Xi Jinping
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Líder chinês Xi Jinping
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Líder chinês Xi Jinping
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Líder chinês Xi Jinping
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

x