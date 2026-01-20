BRASIL
Ponte Salvador-Itaparica: China impulsiona construção na Bahia
Cooperação internacional envolve consórcio construtor e articulação com o governo local
Por Luan Julião
A construção da ponte que vai ligar Salvador à Ilha de Itaparica contará com apoio direto da China, fruto de um acordo firmado entre o governo do país asiático e a gestão estadual da Bahia. A parceria foi formalizada em novembro de 2025, durante a visita da cônsul-geral da China, Tian Min, à capital baiana.
O entendimento entre as partes ocorreu no contexto do III Fórum Bahia-China, realizado em Salvador. O evento foi promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Consulado-Geral da China. A iniciativa teve como foco o fortalecimento da cooperação internacional, com ênfase em inovação, sustentabilidade e redução das desigualdades sociais.
Durante o fórum, Tian Min ressaltou o interesse do governo chinês em aprofundar as relações institucionais com a Bahia e destacou a relevância da ponte Salvador–Itaparica para o estado.
“Este projeto é muito importante e espero que possamos realizar o sonho dos baianos. A parceria entre Bahia e China tende a se fortalecer ainda mais com a atuação da secretaria extraordinária, que trabalhará junto ao consórcio construtor”, afirmou a cônsul.
Leia Também:
Já em declaração mais recente, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) detalhou o cronograma previsto para o início das obras. Segundo ele, os preparativos estão em fase final e a montagem dos canteiros deve ocorrer nos próximos dias, com início efetivo dos trabalhos no segundo semestre de 2026.
“O acordo foi feito para que, no início de junho, as obras comecem. Eles estão em fase de mobilização. O consórcio da ponte precisa de um local para montar as grandes peças, e o lugar escolhido é na indústria naval em Maragogipe. A expectativa é que, nos próximos dias, possamos acompanhar os canteiros de obras montados e, a partir do segundo semestre, junho, as obras comecem efetivamente”, disse o governador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes