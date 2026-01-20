ACIDENTE
Pedestre morre atropelada em rodovia baiana
Com a gravidade do impacto, a vítima morreu no local, antes da chegada da equipe de saúde
Por Luiza Nascimento
Uma pedestre morreu após ser atropelada na manhã desta terça-feira, 20, no km 507 da BR-116, no trecho do município de Santa Teresinha, no centro-oeste da Bahia.
Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Júlia Cristine Silva dos Santos, de 21 anos.
Trânsito lento
Devido ao acidente, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da via e agentes do órgão estão no local, monitorando a situação. O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Feira de Santana.
Foram expedidas as guias para perícia e remoção e a Delegacia Territorial de Santa Terezinha é responsável pela investigação para averiguar as circunstâncias do ocorrido.
