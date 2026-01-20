Menu
ACIDENTE

Pedestre morre atropelada em rodovia baiana

Com a gravidade do impacto, a vítima morreu no local, antes da chegada da equipe de saúde

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

20/01/2026 - 10:51 h
Imagem ilustrativa da imagem Pedestre morre atropelada em rodovia baiana
-

Uma pedestre morreu após ser atropelada na manhã desta terça-feira, 20, no km 507 da BR-116, no trecho do município de Santa Teresinha, no centro-oeste da Bahia.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Júlia Cristine Silva dos Santos, de 21 anos.

Com a gravidade do impacto, a pedestre morreu no local, antes da chegada da equipe de saúde.

Trânsito lento

Devido ao acidente, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da via e agentes do órgão estão no local, monitorando a situação. O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Feira de Santana.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção e a Delegacia Territorial de Santa Terezinha é responsável pela investigação para averiguar as circunstâncias do ocorrido.

