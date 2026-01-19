Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Acidente na BR-324 deixa motorista gravemente ferido e preso às ferragens

Uma faixa da pista foi interditada para atendimento da ocorrência

Luan Julião

Por Luan Julião

19/01/2026 - 16:17 h
Sinistro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19
Sinistro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19 -

Um grave acidente envolvendo um caminhão-guincho e uma carreta foi registrado na tarde desta segunda-feira, 19, na BR-324, em Salvador. A colisão aconteceu no km 616 da rodovia e provocou a interdição parcial da pista no sentido Feira de Santana.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o motorista do caminhão-guincho ficou preso às ferragens após o impacto e sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atuam no local no trabalho de resgate da vítima. A ocorrência ainda está em andamento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Suspeito de matar filho de policial no Lobato é preso em aeroporto de MG
Violência: homem é encontrado morto dentro de esgoto na RMS
Técnicos de enfermagem se passam por médicos para matar pacientes

Em boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação informou que o acidente foi classificado como uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um guincho leve. Por conta do sinistro, uma das faixas precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança no atendimento e no fluxo de veículos.

A PRF segue no local acompanhando a situação e orientando os motoristas que trafegam pelo trecho. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem previsão de liberação total da pista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito br-324 caminhão guincho interdição de pista polícia rodoviária federal resgate de feridos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sinistro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19
Play

Empresário baiano detalha "humilhação" em voo da Air France

Sinistro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19
Play

Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

Sinistro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Sinistro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19
Play

Boa ou ruim? População fala sobre nova Rodoviária de Salvador

x