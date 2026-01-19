Acidente na BR-324 deixa motorista gravemente ferido e preso às ferragens

Sinistro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um grave acidente envolvendo um caminhão-guincho e uma carreta foi registrado na tarde desta segunda-feira, 19, na BR-324, em Salvador. A colisão aconteceu no km 616 da rodovia e provocou a interdição parcial da pista no sentido Feira de Santana.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o motorista do caminhão-guincho ficou preso às ferragens após o impacto e sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atuam no local no trabalho de resgate da vítima. A ocorrência ainda está em andamento.

Em boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação informou que o acidente foi classificado como uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um guincho leve. Por conta do sinistro, uma das faixas precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança no atendimento e no fluxo de veículos.

A PRF segue no local acompanhando a situação e orientando os motoristas que trafegam pelo trecho. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem previsão de liberação total da pista.