Acidente com ônibus de saúde da prefeitura deixa 2 mortos e 17 feridos

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Ipiaú, por volta das 23h desta segunda-feira, 19. O caso ocorreu no KM 597 da BR-116, trecho de Irajuba, no centro-sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF),o veículo colidiu frontalmente com uma carreta e tombou. O ônibus transportava pacientes do tratamento fora do domicílio (TFD) e tinha como destino Salvador.

Além dos óbitos, 17 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e trabalhadores, ficaram feridas com lesões leves e graves. Todos recebram atendimento e foram encaminhados para o Hospital Geral Prado Valadares.

O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Jequié.

Prefeitura de Jequié lamenta acidente

Em nota, a Prefeitura de Jequié lamentou o ocorrido e afirmou que, desde os primeiros instantes, equipes da Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos competentes se mobilizaram para prestar assistência às vítimas e apoiar as famílias.

"A Secretaria Municipal de Saúde e todos os órgãos da Prefeitura de Ipiaú se solidarizam com os familiares das vítimas, manifestando profundo pesar pelas perdas, ao passo que informa que estão sendo adotadas todas as providências necessárias", disse trecho do comunicado.