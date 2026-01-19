Desembargador da Bahia sofre acidente a cavalo em fazenda de Coaraci

Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Mário Albiani Júnior - Foto: Divulgação

O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Mário Albiani Júnior, se envolveu em um acidente enquanto cavalgava em sua fazenda, em Coaraci, na manhã desta segunda-feira, 19.

Fontes próximas ao magistrado afirmam que, apesar do susto, não houve complicações graves.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a queda, Albiani Júnior foi rapidamente socorrido e levado ao hospital municipal da cidade, onde recebeu os primeiros cuidados da equipe médica local.

Posteriormente, ele foi transferido em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Itabuna, hospital de referência na região para casos que exigem atenção médica mais complexa.