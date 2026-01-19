Cuidado! Jacaré é encontrado ao lado de fábrica no interior da Bahia

Moradores registram momentos de tensão ao ver o réptil próximo à fábrica - Foto: Divulgação

Um jacaré de grande porte surpreendeu moradores do bairro Gabriela, em Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira, 19. O réptil foi visto próximo a uma fábrica de café, provocando susto entre trabalhadores e pessoas que passavam pela Avenida Eduardo Fróes da Mota.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram capturar o animal com segurança. A espécie, jacaré-de-papo-amarelo, já chegou a ser considerada em risco de extinção e é típica de áreas de lagoas e rios da região.

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) decidiu transferir o réptil para a Lagoa Grande | Foto: Divulgação

Após a captura, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) decidiu transferir o réptil para a Lagoa Grande, conhecida como Lagoa do Jacaré, um espaço de lazer e esporte localizado às margens do Anel de Contorno, onde esses animais já vivem naturalmente.