Empresa global abre vagas de emprego na Bahia; saiba como se candidatar

Há oportunidades para as áreas administrativa e operacional - Foto: Acervo Bracell

A Bracell, líder mundial na produção de celulose solúvel, está oferecendo vagas de emprego para quem deseja ingressar no setor florestal na Bahia, sendo duas exclusivamente voltadas para profissionais com deficiência (PCD). São seis oportunidades.

As vagas são para as cidades de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e Alagoinhas, no Litoral Norte da Bahia. Os interessados devem acessar o site da Bracell e clicar na aba “Carreiras e Pessoas”, em seguida em “Vagas Abertas”.

Vagas

As oportunidades para a fábrica da Bracell no Polo Industrial de Camaçari são para:

Condutor de empilhadeira;

Analista de suporte júnior, com ensino superior completo na área de TI (ciência da computação, redes ou cursos similares);

Assistente administrativo de RH.

Essas duas últimas vagas são destinadas para PCD.

Já para Alagoinhas, há três oportunidades:

Pesquisador II: com formação superior em engenharia florestal, agronomia ou áreas afins e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) em sua área de conhecimento ou correlatas;

com formação superior em engenharia florestal, agronomia ou áreas afins e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) em sua área de conhecimento ou correlatas; Instrutor II: com formação técnica ou superior e experiência em operação de máquinas florestais (Harvester e Forwarder);

com formação técnica ou superior e experiência em operação de máquinas florestais (Harvester e Forwarder); Comprador sênior: com graduação completa em engenharia, administração, economia ou áreas correlatas, pós-graduação ou MBA em gestão de suprimentos, logística, negócios ou áreas afins e inglês avançado.

Salário e benefícios

Os candidatos selecionados receberão salários alinhados às atribuições dos cargos, além de um conjunto de benefícios que inclui:

plano de saúde e odontológico;

transporte fretado;

alimentação na unidade;

vale-alimentação;

auxílio-escola para dependentes elegíveis;

prêmio de férias;

seguro de vida em grupo.

A empresa também oferece participação no Programa de Participação nos Resultados (PPR) da Bracell e auxílio-educação, conforme a função, o que reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento e a qualificação contínua.

Além das vagas abertas, Bracell também mantém aberto o cadastro de seu banco de talentos destinado a mulheres nas áreas de operação e manutenção, além de pessoas com deficiência.

O cadastro não garante contratação imediata, mas permite que a empresa conheça o perfil profissional dos candidatos para futuras seleções.