Lauro de Freitas gera 6,9 mil empregos e sobe no ranking da Bahia

- Foto: Divulgação/Viviane Moreira

O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, registrou 57.961 admissões e 51.037 desligamentos entre janeiro e novembro de 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Com isso, a cidade administrada pela prefeita Débora Régis (União Brasil) alcançou saldo positivo de 6.924 postos de trabalho com carteira assinada no período.

O desempenho coloca Lauro de Freitas como o terceiro município da Bahia que mais gerou empregos formais em 2025, atrás apenas de Salvador e Feira de Santana. O resultado representa uma virada em relação ao ano anterior.

Em 2024, sob a gestão da ex-prefeita Moema Gramacho (PT), o município acumulou saldo negativo de 2.485 empregos, o pior resultado entre as cidades baianas, ocupando a última posição no ranking estadual.

Para a prefeita Débora Régis, os números indicam que a cidade retomou o crescimento.

“Em apenas um ano, conseguimos mudar completamente a trajetória de Lauro de Freitas. Saímos do último lugar na Bahia para o terceiro melhor resultado em geração de empregos. Isso mostra que a cidade voltou a crescer, voltou a acreditar em si mesma e voltou a atrair oportunidades”, afirmou.

Prefeita de Lauro de Freitas, Débora Régis | Foto: Divulgação/Viviane Moreira

A prefeita destacou ainda que programas de requalificação urbana, melhoria da mobilidade, fortalecimento dos serviços públicos e iniciativas voltadas à geração de renda têm sido determinantes para esse novo momento econômico.

“Lauro de Freitas vive hoje um ciclo virtuoso. Estamos recuperando a cidade, gerando oportunidades e devolvendo dignidade às pessoas. Esse saldo positivo do Caged representa famílias com renda, jovens com perspectivas e uma cidade que voltou a olhar para o futuro com esperança”, concluiu.