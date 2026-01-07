Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Empregos em alta: veja os cargos que mais cresceram no Brasil

Setores de tecnologia e segurança foram um dos mais destacados

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/01/2026 - 18:13 h
Saiba os emprego que mais cresceram no Brasil
A plataforma de busca por empregos Linkedin divulgou, nesta quarta-feira, 7, a lista anual de “Empregos em Alta”, que aponta os 25 cargos que mais crescem no Brasil nos últimos três anos.

A plataforma explica que para aparecer na lista, as funções precisam “mostrar crescimento positivo entre os usuários”, além de ter um número suficiente de anúncios de vagas no ano anterior.

De acordo com o LinkedIn, há uma alta demanda por funções técnicas especializadas, como engenheiros de IA, da segurança de processo e de confiabilidade, que apresenta o aumento da relevância de setores de tecnologia, segurança e eficiência operacional.

Entenda a metodologia da lista

Os pesquisadores que elaboraram a lista analisaram milhões de vagas ocupadas por usuários do LinkedIn entre o primeiro dia de 2023 e o último de 2025.

Para fazer parte desta lista, os cargos precisam:

  • Estar em crescimento constante na base de usuários;
  • Contar com um número suficiente de anúncios de vagas no último ano;
  • Ter registrado um aumento significativo até 2025.

Saiba quais são os 25 cargos com maior crescimento no Brasil

  1. Engenheiro de IA
  2. Técnico de Enfermagem
  3. Planejador(a) financeiro(a)
  4. Consultor(a) de assuntos regulatórios
  5. Geofísico(a)
  6. Engenheiro(a) de segurança de processo
  7. Especialista em gestão de contas
  8. Cientista agrário
  9. Consultor(a) de investimentos
  10. Engenheiro(a) de confiabilidade
  11. Assistente de dados
  12. Técnico(a) em microbiologia
  13. Assistente de pesquisa clínica
  14. Gerente de relações corporativas
  15. Gerente de novos negócios
  16. Especialista em manufatura
  17. Analista de auditoria
  18. Chefe de gestão de cadeia de suprimentos
  19. Gerente de seleção (recrutamento)
  20. Gerente de instalações (facilities)
  21. Gerente de planejamento estratégico
  22. Analista de energia
  23. Gerente de projetos de marketing
  24. Consultor(a) de logística
  25. Analista de orçamento

x