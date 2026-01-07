Empregos em alta: veja os cargos que mais cresceram no Brasil

Saiba os emprego que mais cresceram no Brasil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A plataforma de busca por empregos Linkedin divulgou, nesta quarta-feira, 7, a lista anual de “Empregos em Alta”, que aponta os 25 cargos que mais crescem no Brasil nos últimos três anos.

A plataforma explica que para aparecer na lista, as funções precisam “mostrar crescimento positivo entre os usuários”, além de ter um número suficiente de anúncios de vagas no ano anterior.

De acordo com o LinkedIn, há uma alta demanda por funções técnicas especializadas, como engenheiros de IA, da segurança de processo e de confiabilidade, que apresenta o aumento da relevância de setores de tecnologia, segurança e eficiência operacional.

Entenda a metodologia da lista

Os pesquisadores que elaboraram a lista analisaram milhões de vagas ocupadas por usuários do LinkedIn entre o primeiro dia de 2023 e o último de 2025.

Para fazer parte desta lista, os cargos precisam:

Estar em crescimento constante na base de usuários;

Contar com um número suficiente de anúncios de vagas no último ano;

Ter registrado um aumento significativo até 2025.

Saiba quais são os 25 cargos com maior crescimento no Brasil