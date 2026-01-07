Menu
BRASIL
VENDA ILEGAL

Caso Eliza Samudio: filme pornô foi vendido de forma ilegal após morte

Comerciantes vendiam o filme pelo valor de R$ 5

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/01/2026 - 17:23 h
Eliza Samudio faleceu em 2010
Eliza Samudio faleceu em 2010

Detalhes do passado de Eliza Samudio voltaram à tona após o passaporte da atriz ser encontrado em Portugal, cerca de 16 anos após sua morte. Conhecida por trabalhar em filmes pornôs, de 2005 a 2009, a modelo teve uma de suas produções comercializadas de forma ilegal após sua morte, em 2010.

Segundo informações da imprensa, comerciantes da região central de Belo Horizonte e de Contagem,em Minas Gerais, passaram a vender cópias piratas de DVDs com um filme pornô que seria protagonizado por Eliza Samudio, cerca de um mês após seu desaparecimento.

O produto continha imagens da modelo e do goleiro Bruno na capa, acusado de ser o mandante do assassinato. Entretanto, o atleta não participou da gravação íntima com Eliza, tendo sua imagem usada apenas para marketing.

Segundo informações do portal G1, os DVDs eram vendidos pelo valor de R$ 3 a R$ 5 e nenhum comerciante confirmou o nome original do filme. As vendas fizeram sucesso na época e os produtos estavam em falta em algumas bancas.

“Super MEI” segue parado e várias pessoas podem ser desenquadradas
Irmão de Eliza Samudio fala sobre perdão após descoberta de passaporte
Preso, Bolsonaro já defendeu 'linha dura' dentro das cadeias

Relembre o caso

Eliza Samudio foi dada como morta após desaparecer repentinamente em 4 de junho de 2010, quando tinha 25 anos. Apesar de nunca terem encontrado seu corpo, sua morte foi após suspeitos assumirem o assassinato.

O caso ganhou repercussão em todo o país devido à participação de Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo e mandante do crime. O atleta foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado também de Bruninho, filho dos dois. A condenação aconteceu em março de 2013.

Eliza era amante de Bruno e o relacionamento entre eles começou em 2009. Em maio daquele mesmo ano, a modelo descobriu que estava grávida do goleiro. Além do atleta, outras pessoas também foram apontadas como envolvidos no crime, entre eles Macarrão, melhor amigo de Bruno, e Bola, ex-policial militar.

Caso Eliza Samudio Eliza Samudio filme pornô

