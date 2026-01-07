Menu
POLÍTICA
DOR DE CABEÇA

Criação de Ministério da Segurança pode esbarrar em crise no Congresso

Nova pasta precisará do aval do Parlamento para sair do papel

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

07/01/2026 - 17:42 h
Lula pode ter dificuldades para criar Ministério da Segurança Pública.
Lula pode ter dificuldades para criar Ministério da Segurança Pública.

A intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de criar o Ministério da Segurança Pública não será tarefa simples. Para tirar a ideia do papel, Lula terá de submeter uma medida provisória ao Parlamento. O problema é que a relação do mandatário com o Congresso não é das melhores atualmente.

O responsável pelo processo seria o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que está insatisfeito com o governo após a escolha de Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alcolumbre terá que criar a comissão mista que debateria a medida provisória. Na sequência, o texto teria de ser votado na Câmara, onde o governo conta com uma base reduzida. Depois, a criação do novo ministério precisaria ser aprovada no Senado.

A criação do Ministério da Segurança Pública é apontada como um dos motivos que levariam o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a deixar o governo, já que sua pasta ficaria enfraquecida, com menos atribuições.

Saída de Lewandowski

Caso Ricardo Lewandowski confirme a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, alguns nomes já circulam como possíveis sucessores do cargo.

Entre os cotados estão:

  • diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues;
  • ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG);
  • Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

Como já informou o Portal A TARDE, outro nome mencionado é o do secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto, que poderia assumir o comando da pasta de forma interina.

A expectativa é que Lewandowski deixe o cargo na próxima sexta-feira, 9. Segundo informações do site Metrópoles, o ministro já teria ligado para secretários e integrantes da pasta para comunicar a intenção de deixar o posto ainda nesta semana.

Tags:

congresso nacional Lula medida provisória Ministério da Segurança Pública Política brasileira Ricardo Lewandowski

x