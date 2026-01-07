Criação de Ministério da Segurança pode esbarrar em crise no Congresso

Lula pode ter dificuldades para criar Ministério da Segurança Pública. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

A intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de criar o Ministério da Segurança Pública não será tarefa simples. Para tirar a ideia do papel, Lula terá de submeter uma medida provisória ao Parlamento. O problema é que a relação do mandatário com o Congresso não é das melhores atualmente.

O responsável pelo processo seria o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que está insatisfeito com o governo após a escolha de Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alcolumbre terá que criar a comissão mista que debateria a medida provisória. Na sequência, o texto teria de ser votado na Câmara, onde o governo conta com uma base reduzida. Depois, a criação do novo ministério precisaria ser aprovada no Senado.

A criação do Ministério da Segurança Pública é apontada como um dos motivos que levariam o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a deixar o governo, já que sua pasta ficaria enfraquecida, com menos atribuições.

Saída de Lewandowski

Caso Ricardo Lewandowski confirme a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, alguns nomes já circulam como possíveis sucessores do cargo.

Entre os cotados estão:

diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues;

ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG);

Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

Como já informou o Portal A TARDE, outro nome mencionado é o do secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto, que poderia assumir o comando da pasta de forma interina.

A expectativa é que Lewandowski deixe o cargo na próxima sexta-feira, 9. Segundo informações do site Metrópoles, o ministro já teria ligado para secretários e integrantes da pasta para comunicar a intenção de deixar o posto ainda nesta semana.