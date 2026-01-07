Menu
REPASSE

Governo Lula envia quantia milionária para cidade da Bahia

Valor será destinado para execução de ações de Proteção e Defesa Civil

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

07/01/2026 - 16:33 h
Cidade foi castigada pela chuva em novembro de 2025.
O governo Lula, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, autorizou o empenho e a transferência de recursos para Lauro de Freitas, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), no valor de R$ 1.168.654,00.

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (7), a quantia será destinada para execução de ações de Proteção e Defesa Civil. Conforme o documento, o prazo para a execução da verba será de 180 dias.

O repasse acontece após o reconhecimento da situação de emergência no município em consequência das fortes chuvas que castigaram a cidade no final do ano.

O ministério alega que os recursos foram autorizados a partir de critérios técnicos que levam em conta a magnitude dos desastres, o número de desabrigados e desalojados e as necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras.

x