Débora Regis abre margem para debater Lauro de Freitas com Jerônimo
Prefeita participa de entrega de hospital no município
Por Cássio Moreira
Presente na inauguração do Hospital Estadual Costa do Coqueiros, em Lauro de Freitas, nesta quinta-feira, 27, a prefeita do município Débora Regis (União Brasil), se mostrou aberta parq discutir as demandas da cidade com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Apesar de fazer parte do bloco de oposição, Debora frisou a necessidade de estabelecer um diálogo institucional, citando as chuvas recentes do município. Segundo a gestora, o Estado forneceu assistência por meio da Defesa Civil.
"Sabemos que temos que conversar com o governador, até para tratar de diversas pautas, como a questão da saúde do município, também a questão da mobilidade urbana, porque sem o governo estadual e federal fica um pouco mais difícil, até porque são obras estruturantes e em breve essa reunião vai sair", destacou Debora, que continuou.
"Eles encaminharam a Defesa Civil do Estado, que acompanhou bastante a gente, ajudou em alguns alimentos e algumas coisas também eles ficaram de viabilizar. Então a gente está no aguardo, mas o município deu total atenção a todos os familiares, todas aquelas famílias que estavam desalojadas, e vão vir muitas novidades para aquela região", afirmou a prefeita em conversa com a imprensa.
Hospital Costa dos Coqueiros
O governo do Estado inaugura, na tarde desta quinta-feira, 27, o Hospital Estadual Costa dos Coqueiros, em Lauro de Freitas, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT).
A unidade é a primeira dedicada ao atendimento de transição e longa permanência de pacientes em todo o país.
