Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Débora Regis abre margem para debater Lauro de Freitas com Jerônimo

Prefeita participa de entrega de hospital no município

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

27/11/2025 - 15:01 h
Débora Regis falou sobre discussões com Jerônimo
Débora Regis falou sobre discussões com Jerônimo -

Presente na inauguração do Hospital Estadual Costa do Coqueiros, em Lauro de Freitas, nesta quinta-feira, 27, a prefeita do município Débora Regis (União Brasil), se mostrou aberta parq discutir as demandas da cidade com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Apesar de fazer parte do bloco de oposição, Debora frisou a necessidade de estabelecer um diálogo institucional, citando as chuvas recentes do município. Segundo a gestora, o Estado forneceu assistência por meio da Defesa Civil.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Sabemos que temos que conversar com o governador, até para tratar de diversas pautas, como a questão da saúde do município, também a questão da mobilidade urbana, porque sem o governo estadual e federal fica um pouco mais difícil, até porque são obras estruturantes e em breve essa reunião vai sair", destacou Debora, que continuou.

"Eles encaminharam a Defesa Civil do Estado, que acompanhou bastante a gente, ajudou em alguns alimentos e algumas coisas também eles ficaram de viabilizar. Então a gente está no aguardo, mas o município deu total atenção a todos os familiares, todas aquelas famílias que estavam desalojadas, e vão vir muitas novidades para aquela região", afirmou a prefeita em conversa com a imprensa.

Hospital Costa dos Coqueiros

O governo do Estado inaugura, na tarde desta quinta-feira, 27, o Hospital Estadual Costa dos Coqueiros, em Lauro de Freitas, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT).

A unidade é a primeira dedicada ao atendimento de transição e longa permanência de pacientes em todo o país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Débora Regis jerônimo Lauro de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Débora Regis falou sobre discussões com Jerônimo
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Débora Regis falou sobre discussões com Jerônimo
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Débora Regis falou sobre discussões com Jerônimo
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Débora Regis falou sobre discussões com Jerônimo
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x