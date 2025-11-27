Débora Regis abre margem para debater Lauro de Freitas com Jerônimo

Débora Regis falou sobre discussões com Jerônimo - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Presente na inauguração do Hospital Estadual Costa do Coqueiros, em Lauro de Freitas, nesta quinta-feira, 27, a prefeita do município Débora Regis (União Brasil), se mostrou aberta parq discutir as demandas da cidade com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Apesar de fazer parte do bloco de oposição, Debora frisou a necessidade de estabelecer um diálogo institucional, citando as chuvas recentes do município. Segundo a gestora, o Estado forneceu assistência por meio da Defesa Civil.

"Sabemos que temos que conversar com o governador, até para tratar de diversas pautas, como a questão da saúde do município, também a questão da mobilidade urbana, porque sem o governo estadual e federal fica um pouco mais difícil, até porque são obras estruturantes e em breve essa reunião vai sair", destacou Debora, que continuou.

"Eles encaminharam a Defesa Civil do Estado, que acompanhou bastante a gente, ajudou em alguns alimentos e algumas coisas também eles ficaram de viabilizar. Então a gente está no aguardo, mas o município deu total atenção a todos os familiares, todas aquelas famílias que estavam desalojadas, e vão vir muitas novidades para aquela região", afirmou a prefeita em conversa com a imprensa.

Hospital Costa dos Coqueiros

O governo do Estado inaugura, na tarde desta quinta-feira, 27, o Hospital Estadual Costa dos Coqueiros, em Lauro de Freitas, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT).

A unidade é a primeira dedicada ao atendimento de transição e longa permanência de pacientes em todo o país.