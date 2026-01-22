Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Ponte Salvador–Itaparica: reunião técnica discute impactos da obra

Comissão debate estudos ambientais e ouve comunidades tradicionais impactadas pelo projeto

Luan Julião

Por Luan Julião

22/01/2026 - 17:38 h | Atualizada em 22/01/2026 - 17:54
Ponte Salvador-Itaparica
Ponte Salvador-Itaparica -

As discussões técnicas sobre o Projeto do Sistema Rodoviário Ponte Salvador–Ilha de Itaparica avançaram nesta quinta-feira, 22 com a realização de reuniões da Comissão de Consulta Prévia. Os encontros tiveram como foco a avaliação dos Estudos de Componente e dos Planos Base Ambientais referentes aos segmentos de Pescadores e Marisqueiros e de Povos Ciganos, documentos que integram o Relatório Consolidado da Consulta.

As reuniões fazem parte do procedimento de Consulta Prévia, Livre e Informada, mecanismo obrigatório no licenciamento ambiental e que antecede decisões administrativas relevantes do Governo do Estado da Bahia. O objetivo é garantir que povos e comunidades tradicionais potencialmente impactados pelo empreendimento participem de forma qualificada do processo, contribuindo para maior transparência e segurança jurídica.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante os trabalhos, representantes dos órgãos que compõem a Comissão analisaram e debateram os produtos técnicos resultantes da Consulta Prévia desses segmentos. As contribuições apresentadas ao longo das discussões servirão para o aperfeiçoamento dos materiais antes da manifestação administrativa do Estado. Ao final, foi marcada uma nova reunião da Comissão para o dia 29 de janeiro, quando serão apreciados os Relatórios Consolidados de Consulta de cada grupo analisado.

Discussões fazem parte do licenciamento ambiental do empreendimento
Discussões fazem parte do licenciamento ambiental do empreendimento | Foto: Rogério Couto/ Ascom PGE-BA

Comunidades tradicionais participam do processo

A condução das reuniões reforça o papel institucional da Comissão de Consulta Prévia, responsável por organizar o procedimento consultivo, avaliar os estudos apresentados e consolidar a posição administrativa do Estado da Bahia no âmbito do licenciamento ambiental da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica.

Participaram do encontro representantes da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (SEPROMI), da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador–Ilha de Itaparica (SVPONTE), da Secretaria de Relações Institucionais (SERIN), da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), da Casa Civil, da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

Leia Também:

Com quase 500 vagas prefeitura baiana abre novo concurso público
Catu ignora Justiça e mantém lixão ativo após determinação
Hotel de destino turístico na Bahia pega fogo e assusta hóspedes

Órgãos estaduais acompanham discussões técnicas

Para a Procuradora Geral do Estado, Bárbara Camardelli, “a Consulta Prévia é parte indissociável do licenciamento ambiental e cumpre papel essencial para garantir segurança jurídica, transparência e a adequada incorporação das contribuições das comunidades tradicionais nas decisões administrativas do Estado”.

Na avaliação da Procuradora do Estado Gertha Almeida, “as reuniões técnicas são fundamentais para assegurar que o desenvolvimento do projeto ocorra de forma responsável, com escuta qualificada das comunidades envolvidas e respeito aos aspectos sociais, culturais e ambientais”.

A Secretária da SEPROMI, Ângela Guimarães, também destacou a relevância do processo ao afirmar que "o processo de Consulta Prévia fortalece a construção de políticas públicas mais justas, ao assegurar a participação efetiva dos povos e comunidades tradicionais nas decisões que impactam seus territórios e modos de vida”.

Já o Secretário Extraordinário do Sistema Viário Oeste da Ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias, ressaltou que

“o diálogo técnico e transparente entre o poder público e as comunidades é essencial para que o empreendimento avance de forma sustentável, conciliando infraestrutura, desenvolvimento e responsabilidade social”.

Atualmente, o processo de Consulta Prévia, Livre e Informada encontra-se em estágios distintos, a depender do segmento consultado. No caso dos Povos de Terreiro, as atividades seguem em andamento, com a previsão de que os produtos resultantes sejam posteriormente submetidos à análise e à manifestação administrativa da Comissão de Consulta Prévia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comunidades Tradicionais consultas públicas desenvolvimento sustentável licenciamento ambiental ponte salvador-itaparica transparência administrativa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ponte Salvador-Itaparica
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Ponte Salvador-Itaparica
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Ponte Salvador-Itaparica
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Ponte Salvador-Itaparica
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x