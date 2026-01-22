Hotel de destino turístico na Bahia pega fogo e assusta hóspedes

Bar de hotel famoso em Trancoso pega fogo - Foto: Divulgação

O bar do UXUA Casa Hotel e Spa, localizado no destino turístico baiano, Trancoso, foi atingido por um incêndio na tarde desta quinta-feira, 22. Imagens registradas por civis mostram as chamas tomando conta do local.

O UXUA, localizado em Trancoso na Bahia, é um dos hotéis boutique mais bem avaliados da América do Sul.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram hóspedes e transeuntes desesperados com o fogo tomando proporções ainda maiores.

O bar, aparentemente feito de bambu, material de rápida combustão aparece sendo consumido pelas chamas.

“Tá pegando fogo, infelizmente. Deus abençoe que apague. Tá feia a coisa, o fogo está se espalhando”, comenta um banhista.

Por mais que o susto tenha acontecido, as chamas se concentraram somente no bar. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio são desconhecidas.

O que diz o hotel

Nota na íntegra:

"O UXUA Casa Hotel & Spa informa que, por volta das 13 horas no dia 22 de janeiro, ocorreu um princípio de incêndio em parte do telhado de piaçava da barraca UXUA Praia, causado por suspeita de curto-circuito elétrico.

O incidente foi rapidamente controlado pela equipe do hotel e por vizinhos, com o uso dos equipamentos de segurança e extintores disponíveis no local. Não houve feridos nem danos adicionais.

Por medida de precaução, todo o sistema elétrico será completamente reformulado nos próximos dias. Durante este período, os hóspedes são convidados a desfrutar da hospitalidade das barracas vizinhas, que permanecem totalmente operacionais."

Um dos melhores hotéis do mundo

O UXUA é o único empreendimento brasileiro mencionado na Gold List 2026, seleção feita pela publicação global Condé Nast Traveler que elenca os melhores destinos espalhados pelo mundo.