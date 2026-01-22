Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS

Baianos vão ganhar novo posto do SAC dentro da Alba

Nova unidade será aberta ao público em fevereiro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/01/2026 - 12:31 h | Atualizada em 22/01/2026 - 12:54
Imagem ilustrativa da imagem Baianos vão ganhar novo posto do SAC dentro da Alba
-

Os baianos poderão contar, a partir de fevereiro, com uma nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) nas dependências da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A estrutura, que funcionará no andar térreo do Edifício Senador Jutahy Magalhães, será inaugurada no dia 3 de fevereiro, às 11h30.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SAC Educação chega a nova Rodoviária de Salvador; entenda como funciona
SAC Rodoviária começa a funcionar com previsão de 15 minutos de espera
SAC da nova rodoviária fará emissão de mais de 100 identidades por dia
Novo RG: SAC realiza atendimento exclusivo para idosos

Em publicação nas redes sociais, a presidente do Legislativo baiano, deputada estadual Ivana Bastos (PSD), afirmou que a nova unidade tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços públicos.

“A implantação do SAC na Assembleia Legislativa é mais uma iniciativa da nossa gestão, resultado de um esforço coletivo, com o objetivo de assegurar mais eficiência, agilidade e conforto no acesso aos serviços públicos”, afirmou a presidente.

Presidente da Alba, Ivana Bastos
Presidente da Alba, Ivana Bastos | Foto: Sandra Travassos/Alba

Serviços disponíveis

Entre os serviços que serão ofertados no posto do SAC instalado na Alba estão:

  • emissão da Carteira de Identidade;
  • renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • atendimento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Com a implantação desta 19ª unidade no Poder Legislativo Estadual, a Rede SAC passa a contar com 94 postos distribuídos em 73 municípios baianos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia CAB Salvador Ivana Bastos SAC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

x