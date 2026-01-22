ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Baianos vão ganhar novo posto do SAC dentro da Alba
Nova unidade será aberta ao público em fevereiro
Por Ane Catarine
Os baianos poderão contar, a partir de fevereiro, com uma nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) nas dependências da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.
A estrutura, que funcionará no andar térreo do Edifício Senador Jutahy Magalhães, será inaugurada no dia 3 de fevereiro, às 11h30.
Em publicação nas redes sociais, a presidente do Legislativo baiano, deputada estadual Ivana Bastos (PSD), afirmou que a nova unidade tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços públicos.
“A implantação do SAC na Assembleia Legislativa é mais uma iniciativa da nossa gestão, resultado de um esforço coletivo, com o objetivo de assegurar mais eficiência, agilidade e conforto no acesso aos serviços públicos”, afirmou a presidente.
Serviços disponíveis
Entre os serviços que serão ofertados no posto do SAC instalado na Alba estão:
- emissão da Carteira de Identidade;
- renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- atendimento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).
Com a implantação desta 19ª unidade no Poder Legislativo Estadual, a Rede SAC passa a contar com 94 postos distribuídos em 73 municípios baianos.
