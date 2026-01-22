Baianos vão ganhar novo posto do SAC dentro da Alba

- Foto: Divulgação

Os baianos poderão contar, a partir de fevereiro, com uma nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) nas dependências da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A estrutura, que funcionará no andar térreo do Edifício Senador Jutahy Magalhães, será inaugurada no dia 3 de fevereiro, às 11h30.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em publicação nas redes sociais, a presidente do Legislativo baiano, deputada estadual Ivana Bastos (PSD), afirmou que a nova unidade tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços públicos.

“A implantação do SAC na Assembleia Legislativa é mais uma iniciativa da nossa gestão, resultado de um esforço coletivo, com o objetivo de assegurar mais eficiência, agilidade e conforto no acesso aos serviços públicos”, afirmou a presidente.

Presidente da Alba, Ivana Bastos | Foto: Sandra Travassos/Alba

Serviços disponíveis

Entre os serviços que serão ofertados no posto do SAC instalado na Alba estão:

emissão da Carteira de Identidade;

renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

atendimento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Com a implantação desta 19ª unidade no Poder Legislativo Estadual, a Rede SAC passa a contar com 94 postos distribuídos em 73 municípios baianos.