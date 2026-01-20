Menu
SERVIÇO

SAC Rodoviária começa a funcionar com previsão de 15 minutos de espera

Unidade fica no novo Terminal Rodoviário de Salvador, no bairro Águas Claras

Victoria Isabel e Luiza Nascimento

Por Victoria Isabel e Luiza Nascimento

20/01/2026 - 8:13 h
Imagem ilustrativa da imagem SAC Rodoviária começa a funcionar com previsão de 15 minutos de espera
-

O novo Terminal Rodoviário de Salvador, localizado no bairro Águas Claras, começou a operar na manhã desta terça-feira, 20. O espaço, que contará com 127.235 metros quadrados de área total, salas VIP, estacionamento e lojas, tem um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que também já está funcionando.

Com investimento total de R$ 5 milhões, o SAC Rodoviária tem capacidade total para realizar cerca de 16,2 mil atendimentos por mês, em uma área de 995,72m².

Em entrevista ao Portal A TARDE, a coordenadora da rede SAC, Cecília Pereira, explicou a importância do atendimento no terminal, que terá um grande fluxo de pessoas diariamente.

"Nós temos composto o SAC com diversos serviços para a população, principalmente a nova carteira de identidade nacional, que é o mais procurado. A gente vai conseguir alcançar uma gama muito grande de pessoas que moram nessa região e também que chegam a Salvador ou que saem de Salvador", explicou.

Segundo Cecília, as pessoas não vão precisar chegar cedo para pegar fila ou senha, pois o atendimento ocorrerá ao longo do dia, com demanda espontânea, por hora de chegada.

"Pode se considerar em torno de 15 a 30 minutos, o tempo de espera, a depender do serviço", garantiu.

Imagem ilustrativa da imagem SAC Rodoviária começa a funcionar com previsão de 15 minutos de espera
| Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Rosângela Gonzaga pegou a primeira senha para fazer a nova identidade no local. Moradora da região, ela chegou ao local antes das 5h para garantir o atentimento.

"Vim fazer a identidade minha e de minha filha. Um amigo meu me mandou o print dizendo que ia funcionar, aí eu vim. Pra gente, que mora aqui na redondeza, vai ser muito bom, muito aproveitoso, muito bom mesmo", comemorou.

Imagem ilustrativa da imagem SAC Rodoviária começa a funcionar com previsão de 15 minutos de espera
| Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Leia Também:

Nova Rodoviária de Salvador começa a funcionar; saiba como utilizar
Nova rodoviária de Salvador pode ganhar cinema, sugere ministra
Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais

Entenda como funcionará o atendimento

O atendimento será de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h, por ordem de chegada, com senhas limitadas. Aos sábados será de 8h às 12h, somente para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), por agendamento prévio.

A marcação deve ser feita através do aplicativo ou portal www.ba.gov.br; e pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Serviços disponíveis

  • Nova carteira de identidade nacional (CIN);
  • INSS;
  • Defensoria Pública;
  • Detran/CNH;
  • Procon;
  • SAC Educação;
  • SineBahia;
  • Planserv.

Para a emissão da CIN, que é o serviço mais demandado da rede, o posto vai disponibilizar 240 senhas por dia, de segunda a sexta-feira.

atendimento ao cidadão Identidade Nacional Infraestrutura Urbana sac rodoviária SERVIÇOS PÚBLICOS Terminal Rodoviário Salvador

x