SAC Rodoviária começa a funcionar com previsão de 15 minutos de espera

- Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O novo Terminal Rodoviário de Salvador, localizado no bairro Águas Claras, começou a operar na manhã desta terça-feira, 20. O espaço, que contará com 127.235 metros quadrados de área total, salas VIP, estacionamento e lojas, tem um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que também já está funcionando.

Com investimento total de R$ 5 milhões, o SAC Rodoviária tem capacidade total para realizar cerca de 16,2 mil atendimentos por mês, em uma área de 995,72m².

Em entrevista ao Portal A TARDE, a coordenadora da rede SAC, Cecília Pereira, explicou a importância do atendimento no terminal, que terá um grande fluxo de pessoas diariamente.

"Nós temos composto o SAC com diversos serviços para a população, principalmente a nova carteira de identidade nacional, que é o mais procurado. A gente vai conseguir alcançar uma gama muito grande de pessoas que moram nessa região e também que chegam a Salvador ou que saem de Salvador", explicou.

Segundo Cecília, as pessoas não vão precisar chegar cedo para pegar fila ou senha, pois o atendimento ocorrerá ao longo do dia, com demanda espontânea, por hora de chegada.

"Pode se considerar em torno de 15 a 30 minutos, o tempo de espera, a depender do serviço", garantiu.

| Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Rosângela Gonzaga pegou a primeira senha para fazer a nova identidade no local. Moradora da região, ela chegou ao local antes das 5h para garantir o atentimento.

"Vim fazer a identidade minha e de minha filha. Um amigo meu me mandou o print dizendo que ia funcionar, aí eu vim. Pra gente, que mora aqui na redondeza, vai ser muito bom, muito aproveitoso, muito bom mesmo", comemorou.

| Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Entenda como funcionará o atendimento

O atendimento será de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h, por ordem de chegada, com senhas limitadas. Aos sábados será de 8h às 12h, somente para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), por agendamento prévio.

A marcação deve ser feita através do aplicativo ou portal www.ba.gov.br; e pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Serviços disponíveis

Nova carteira de identidade nacional (CIN);

INSS;

Defensoria Pública;

Detran/CNH;

Procon;

SAC Educação;

SineBahia;

Planserv.

Para a emissão da CIN, que é o serviço mais demandado da rede, o posto vai disponibilizar 240 senhas por dia, de segunda a sexta-feira.