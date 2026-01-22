Carnaval em cidade da Bahia é cancelado após tragédia

Tragédia aconteceu no dia 2 janeiro - Foto: Ascom | Prefeitura de Uruçuca

A Prefeitura de Uruçuca, no interior da Bahia, decretou, em 19 de janeiro, luto oficial de 40 dias após uma explosão de gás no restaurante Tempero Baiano, localizado no distrito de Serra Grande. O incidente aconteceu no dia 2 de janeiro e resultou na morte de quatro pessoas.

De acordo com o decreto, durante esse período ficam suspensas todas as festividades e eventos oficiais. Como o Carnaval acontece dentro do período de luto, não haverá festa no município.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tragédia e vítimas

Após a explosão, um incêndio de grandes proporções tomou conta do restaurante. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver diversas pessoas saindo correndo do estabelecimento e uma delas com o corpo em chamas.

Na última sexta-feira, 16, morreu a quarta vítima da explosão de gás no restaurante. Silmara Querino Pinheiro, de 51 anos, era proprietária do estabelecimento. Ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE).

No último dia 13, duas vítimas do acidente, identificadas como Lucas Querino Alves e Danilo Santana Mendes, não resistiram e morreram, devido aos ferimentos. Eles estavam internados no HGE.

O corpo de Lucas foi sepultado no dia 14, em Uruçuca, onde morava. A cerimônia reuniu dezenas de pessoas, que fizeram um cortejo pelas ruas da cidade. Já no dia 9 de janeiro, Jorge Valério Jesus do Nascimento, de 42 anos, também faleceu devido aos ferimentos. Ele estava também internado no HGE, em estado grave.