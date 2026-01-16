Menu
BAHIA

Morre quarta vítima de incêndio em restaurante na Bahia

Caso aconteceu no segundo dia de janeiro, em Serra Grande, no sul da Bahia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/01/2026 - 12:47 h
A quarta vítima do incêndio causado por uma explosão de gás em um restaurante morreu nesta sexta-feira, 16. O incidente aconteceu no segundo dia de janeiro no distrito de Serra Grande, Uruçuca, no sul da Bahia.

A vítima, identificada como Silmara Querino Pinheiro, de 51 anos, era a proprietária do estabelecimento. Ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE).

Seu sepultamento vai acontecer no distrito de Serra Grande, porém, não há informações sobre a data e horário.

Outras vítimas não resistiram

Outras duas vítimas do acidente morreram nesta terça-feira, 13, identificadas como Lucas Querino Alves e Danilo Santana Mendes. Ambos também estavam internados no HGE porém não resistiram e acabaram morrendo por conta dos ferimentos.

O corpo de Lucas foi sepultado na quarta-feira, 14, em Uruçuca, onde morava. A cerimônia reuniu diversas pessoas que fizeram um cortejo pela cidade.

Já no dia 9 de janeiro, Jorge Valério Jesus do Nascimento, de 42 anos, também veio a falecer por conta dos ferimentos. Ele também estava internado no HGE em estado grave.

Duas pessoas seguem internadas

  • Ana Maria Santana Pinheiro, irmã de Silmaria;
  • José Paulo Alves da Silva, conhecia Silmara e entrou no restaurante para ajudar a conter as chamas.

Relembre o caso

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um restaurante após uma explosão causada por um vazamento de gás no distrito de Serra Grande em Uruçuca.

Além dos mortos, a tragédia deixou ainda duas pessoas feridas que seguem internadas no HGE. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

