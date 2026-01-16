ACIDENTE
Vereador é atropelado por motocicleta em Salvador
Político de Feira de Santana sofreu fratura no braço direito
Por Kenna Martins*
O vereador licenciado da Câmara Municipal de Feira de Santana, Jurandy Carvalho (PSDB), sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira, 15, em Salvador, após o cumprimento de uma agenda política na capital baiana.
Em nota, a assessoria informou que o político foi atingido por uma motocicleta ao atravessar a via. "No momento do acidente, Jurandy não percebeu a aproximação da motocicleta, atravessou a via e acabou sendo atingido, sofrendo a fratura do braço direito", diz trecho do comunicado.
Ainda na nota divulgada à imprensa, a assessoria do político esclareceu que o motociclista não teve qualquer responsabilidade no acidente.
O parlamentar foi prontamente atendido por uma equipe médica e, conforme nota oficial, precisará passar por uma cirurgia de pequeno porte para tratar a fratura. Jurandy Carvalho encontra-se internado no Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA), em Feira de Santana. Segundo boletim médico, "está bem, consciente e com estado de saúde estável, sem gravidade".
*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana
