Vereador é atropelado por motocicleta em Salvador

Jurandy Carvalho permanece internado, consciente e estável - Foto: Divulgação/ Ascom CMFS

O vereador licenciado da Câmara Municipal de Feira de Santana, Jurandy Carvalho (PSDB), sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira, 15, em Salvador, após o cumprimento de uma agenda política na capital baiana.

Em nota, a assessoria informou que o político foi atingido por uma motocicleta ao atravessar a via. "No momento do acidente, Jurandy não percebeu a aproximação da motocicleta, atravessou a via e acabou sendo atingido, sofrendo a fratura do braço direito", diz trecho do comunicado.

Ainda na nota divulgada à imprensa, a assessoria do político esclareceu que o motociclista não teve qualquer responsabilidade no acidente.

O parlamentar foi prontamente atendido por uma equipe médica e, conforme nota oficial, precisará passar por uma cirurgia de pequeno porte para tratar a fratura. Jurandy Carvalho encontra-se internado no Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA), em Feira de Santana. Segundo boletim médico, "está bem, consciente e com estado de saúde estável, sem gravidade".

Nota de Esclarecimento da Assessoria do Vereador | Foto: Divulgação/ Ascom

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

