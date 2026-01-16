Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Abastecimento de água será suspenso em seis cidades da Bahia

Interrupção do serviço será temporária e deve retornar no mesmo dia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/01/2026 - 12:05 h
Cidades da Bahia vão ter abastecimento de água cortado
Cidades da Bahia vão ter abastecimento de água cortado

O abastecimento de água será suspenso em Feira de Santana e outros cinco municípios do interior da Bahia no próximo domingo, 18. A interrupção temporária vai começar às 6h e deve terminar na noite do mesmo dia.

De acordo com a Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), a suspensão será necessária para a execução de uma nova etapa da ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Feira de Santana.

O que será feito nesta etapa

O trabalho vai incluir a instalação de novos equipamentos e válvulas, a desmontagem e retirada de estruturas que vão ser substituídas, além da interligação da rede elétrica que vai alimentar os módulos da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), em Conceição da Feira.

Vale ressaltar que essa nova unidade vai operar em paralelo com a estação já existente.

Quais cidades serão afetadas

Os municípios onde a água será cortada neste domingo, 18, são:

  • Feira de Santana;
  • Conceição da Feira;
  • São Gonçalo dos Campos;
  • Tanquinho;
  • Santa Bárbara;
  • Santanópolis.

Segundo a Embasa, o empreendimento visa ampliar a oferta de água tratada e distribuída para os municípios que são abastecidos pelo sistema.

Depois que o serviço for concluído, o fornecimento de água vai retornar de forma gradativa, com previsão de normalização em até 48 horas.

Orientações

A Embasa orienta que os moradores façam um armazenamento prévio de água e que, durante o período de suspensão, a utilizem de forma econômica.

