POLÍTICA

Bahia amplia mobilidade da assistência social com investimento de R$ 6 milhões

Entrega foi realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues nesta sexta-feira, 16

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/01/2026 - 8:49 h | Atualizada em 16/01/2026 - 10:32
Fabya Reis destacou a importância do investimento
Fabya Reis destacou a importância do investimento -

O governador Jerônimo Rodrigues entregou, na manhã desta sexta-feira, 16, 70 veículos a municípios baianos contemplados pelo programa Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MobSUAS Bahia). Presente no evento, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia, Fabya Reis, destacou a importância do investimento e do fortalecimento da rede socioassistencial.

"Hoje a gente tá entregando na primeira etapa 70 veículos, um investimento de 6 milhões, mas aqui é mais do que veículos: é a capacidade de um sistema com o tamanho do sistema da Bahia. Estão presentes os CRAIS, os CREAS, a unidade de acolhimento, as ações de proteção das mulheres e dos idosos. Portanto, são condições de trabalho para incluir o nosso povo baiano na proteção social", afirmou.

Durante a solenidade, o governador Jerônimo Rodrigues também ressaltou o papel estratégico do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a articulação entre os entes federativos.

"O sistema chamado Sistema Único de Assistência Social, ela responsabiliza o papel da assistência social, mas ela articula as forças. Então, esse ato aqui, ele tem intencionalidade. Aqui nós temos uma articulação, inclusive, que é com o Governo Federal. O Lula restabeleceu a política, que o ex-presidente do Jair Bolsonaro desmanchou, desmantelou, esvaziou de orçamento."

Os veículos serão destinados às prefeituras com o objetivo de garantir o deslocamento das equipes de referência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além de facilitar o acesso dos usuários aos serviços e equipamentos da rede socioassistencial. A iniciativa amplia a mobilidade, a acessibilidade e a capacidade de atendimento, contribuindo para a qualificação da assistência social nos municípios beneficiados.

x