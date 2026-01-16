Secretário de Jerônimo minimiza ausência de Angelo Coronel no Bonfim

Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, minimizou a ausência do senador Angelo Coronel (PSD-BA) e seus familiares na Lavagem do Bonfim, na quinta-feira, 15.

O congressista usou as redes sociais para se manifestar sobre o evento que movimentou a Cidade Baixa no dia de ontem, assim como o cenário político do estado, já que as celebrações servem de termômetro para determinar a popularidade daqueles que vão disputar o pleito em outubro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Hoje é dia de fé e tradição. Agradecer ao Senhor do Bonfim, renovar o espírito e seguir unidos na nossa missão de cuidar de gente. Quem tem fé", escreveu.

Conversas continuam, garante secretário

Em coletiva de imprensa, Loyola afirmou acreditar que a ausência da família Coronel na Lavagem do Bonfim deste ano se deveu a outro compromisso. Mas ressaltou que as conversas com o clã se mantém para se chegar a uma pacificação na formação da chapa.

"Eles fizeram a opção de não participar, deve ser outra agenda, mas os diálogos com o PSD e com o senador Otto, com o Ângelo e com o Diego Coronel continuam", afirmou ele, nesta sexta-feira, 16, durante agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no Centro Histórico de Salvador.

"Nós estamos usando esse tempo, mês de janeiro, fevereiro, para nós podermos conversar não só com o Coronel, com a família Coronel, mas também com os partidos da base. Todos os partidos serão ouvidos na montagem da chapa", completou o secretário.

Jerônimo fala em clima de tranquilidade no campo governista

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), falou na manhã de hoje, também em coletiva de imprensa, sobre a formação da chapa para as eleições de outubro deste ano. De acordo com ele, os diálogos realizados com os partidos da base fazem com que um "ambiente de tranquilidade" de forme no grupo político.

"Nós temos um projeto nacional, estamos tendo maturidade. Quando o time fica forte, com bons jogadores, qualquer técnico tem dificuldade. Nós vamos encontrar uma saída, estamos reunidos e temos até março. Se sair antes, a gente vai comunicar antes. Se não, a gente não vai ficar comentando. Nós vamos construir esse ambiente de montagem de uma chapa forte e firme", afirmou.

