Incêndio de grandes proporções em restaurante deixa 6 feridos na Bahia
Por Leilane Teixeira
Um incêndio atingiu o restaurante Tempero Baiano, em Serra Grande, distrito de Uruçuca, no sul da Bahia, na noite desta sexta-feira, 2. Seis pessoas sofreram queimaduras e precisaram de atendimento médico.
Em gravações divulgadas nas redes sociais, frequentadores aparecem correndo para fora do estabelecimento, e uma pessoa é vista com o corpo em chamas.
A Prefeitura de Uruçuca informou que equipes de saúde do distrito fizeram o primeiro atendimento, com suporte do Samu 192, do Hospital Regional Costa do Cacau e do Governo do Estado.
De acordo com o município, todas as vítimas estão sob acompanhamento médico, e o estado de saúde delas é monitorado pelas unidades responsáveis. A administração reforçou que os detalhes do ocorrido ainda serão investigados.
As autoridades ainda vão apurar como o fogo começou.
Nota da Prefeitura de Uruçuca
“A Secretaria Municipal de Saúde informa que, na data de hoje, houve um acidente em Serra Grande, envolvendo 06 vítimas de queimaduras grave. A equipe de saúde local atuou com prontidão e eficiência, realizando o atendimento inicial necessário. Contamos ainda com o importante apoio da equipe do Samu, Hospital Regional Costa do Cacau e do Governo do Estado da Bahia, garantindo assistência integral às vítimas. No momento, todas as vítimas estão sendo devidamente assistidas, com quadro clínico acompanhado pelas equipes de saúde. Seguimos monitorando a situação. Nosso reconhecimento às equipes envolvidas pela resposta rápida e compromisso com o cuidado à vida.”
