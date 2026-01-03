Primeira morte por intoxicação de metanol é confirmada na Bahia

Vinícius foi o primeiro paciente a dar entrada na UTI do Hospital Geral Santa Teresa (HGST) - Foto: Reprodução Redes Sociais

Morreu nesta sexta-feira, 2, uma das vítimas internadas por intoxicação de metanol na Bahia. Trata-se de Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, morador de Ribeira do Pombal.

Vinícius foi o primeiro paciente a dar entrada na UTI do Hospital Geral Santa Teresa (HGST), no dia 27 de dezembro de 2025, apresentando sintomas como tontura, gosto amargo na boca, visão turva e taquicardia.

Devido ao agravamento do quadro de saúde, ele foi transferido para o Instituto Couto Maia, em Salvador, onde permaneceu internado até o óbito. A morte foi cofirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Ainda de acordo com a Sesab, a primeira morte refere-se a este ano, com o retorno dos casos em todo o Brasil. A Bahia já regirstou mortes por intoxicação de metanol anteriomente nos anos 90.

Intoxicados

No total, sete pessoas foram intoxicadas. Seis das vítimas consumiram drink com vodca em uma festa de noivado e Vinícius comprou bebida alcoólica no mesmo depósito no dia anterior e não estava no evento. Ele foi a foi a primeira pessoa a passar mal.

Quadro de saúde

Lais Santana Dias e Maria Clara Nascimento de Souza - estavam internadas no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal. Elas receberam alta após apresentarem melhora no quadro clínico.

Maria Viviana Santos Almeida - estava internada na UTI, também em Ribeira do Pombal, foi transferida para a enfermaria.

Edicleia Andrade de Matos e Daniele Barbosa do Carmo Matos - apresentaram estado de saúde mais grave e foram transferidas para Salvador. Ambas estão internadas no Hospital Couto Maia. Edicleia é a madrasta da noiva, encontra e Daniele prima do noivo.

Maria Viviana Santos Almeida e Josefa Soares de Almeida - Sobrinha do nivo e tia da noite, respectivamente. Estão internadas em Ribeira do Pombal.

Laudo pericial

As bebidas que causaram intoxicação por metanol em sete pessoas foram compradas no mesmo depósito de bebidas de Ribeira do Pombal. A intoxicação por metanol foi confirmada pela Sesab na quarta-feira, 31.

O laudo pericial, emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), confirmou a presença de metanol em bebidas alcoólicas apreendidas no depósito da cidade e nas amostras de sangue dos hospitalizados.