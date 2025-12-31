Alerta! Internados na Bahia consumiram bebida com metanol

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução | Pexels

Após sete pessoas serem internadas em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, por suspeita de intoxicação após ingestão acidental de metanol, a perícia do DPT confirmou a presença da substância em bebidas alcoólicas apreendidas na cidade e também nas amostras de sangue dos pacientes.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), sete pacientes hospitalizados apresentaram sintomas de intoxicação. Eles estão no Hospital Geral Santa Tereza, no mesmo município, sendo que uma mulher está em estado grave, sedada e sendo submetida a hemodiálise, segundo o G1.

Um comunicado divulgado pela Prefeitura de Pombal, diante da confirmação, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou o alerta para que a população não consuma bebidas destiladas de procedência suspeita até a conclusão das apurações. Ainda conforme a gestão municipal, medidas preventivas foram adotadas e ações de vigilância e fiscalização foram reforçadas.

O caso é apurado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), das vigilâncias sanitárias estadual e municipal, além da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Substância altamente tóxica

Ainda conforme as orientações da Prefeitura, qualquer pessoa que tenha consumido bebidas de origem suspeita ou apresentem sintomas como náuseas, dores abdominais, visão turva ou até confusão mental devem procurar atendimento médico urgente.

Cinco mulheres e dois homens apresentaram sintomas de intoxicação por metanol, que é uma substância altamente tóxica, capaz de provocar lesões severas e morte.

A maioria das pessoas teria se intoxicado no último domingo, 28, após consumirem um drink com vodka em uma comemoração de noivado, conforme a TV Bahia.