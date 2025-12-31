Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERIGO

Alerta! Internados na Bahia consumiram bebida com metanol

Sete pessoas foram hospitalizadas em Ribeira do Pombal, no interior do estado

João Grassi

Por João Grassi

31/12/2025 - 13:17 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Após sete pessoas serem internadas em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, por suspeita de intoxicação após ingestão acidental de metanol, a perícia do DPT confirmou a presença da substância em bebidas alcoólicas apreendidas na cidade e também nas amostras de sangue dos pacientes.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), sete pacientes hospitalizados apresentaram sintomas de intoxicação. Eles estão no Hospital Geral Santa Tereza, no mesmo município, sendo que uma mulher está em estado grave, sedada e sendo submetida a hemodiálise, segundo o G1.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um comunicado divulgado pela Prefeitura de Pombal, diante da confirmação, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou o alerta para que a população não consuma bebidas destiladas de procedência suspeita até a conclusão das apurações. Ainda conforme a gestão municipal, medidas preventivas foram adotadas e ações de vigilância e fiscalização foram reforçadas.

O caso é apurado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), das vigilâncias sanitárias estadual e municipal, além da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Leia Também:

Metanol? Pacientes são transferidos para Salvador após suspeita de intoxicação
Jovem morre na Bahia após 1 mês internado por intoxicação por metanol
Licor entra na lista de bebidas adulteradas com metanol
Metanol: Brasil registra 59 casos confirmados de intoxicação

Substância altamente tóxica

Ainda conforme as orientações da Prefeitura, qualquer pessoa que tenha consumido bebidas de origem suspeita ou apresentem sintomas como náuseas, dores abdominais, visão turva ou até confusão mental devem procurar atendimento médico urgente.

Cinco mulheres e dois homens apresentaram sintomas de intoxicação por metanol, que é uma substância altamente tóxica, capaz de provocar lesões severas e morte.

A maioria das pessoas teria se intoxicado no último domingo, 28, após consumirem um drink com vodka em uma comemoração de noivado, conforme a TV Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

metanol Ribeira do Pombal Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Imagem ilustrativa
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Imagem ilustrativa
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Imagem ilustrativa
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x