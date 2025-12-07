Licor entra na lista de bebidas adulteradas com metanol

Metanol tem sido usada para adulterar bebidas alcoólicas. - Foto: Reprodução | TV Globo

O licor entrou na lista de bebidas associadas à contaminação por metanol. A Prefeitura de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, informou o primeiro caso de contaminação no município, após um exame que confirmou a presença da substância tóxica na urina de um morador saiu na terça-feira, 2.

Até agora, os registros de intoxicação por bebida alcoólica "batizada" com metanol foram por bebidas como vodca, gin e uísque.

Segundo a Secretaria da Saúde de Mauá, o paciente é um homem de 47 anos que relatou ter consumido licor entre os dias 21 e 22 de novembro em dois estabelecimentos — um no Jardim Elizabeth e outro no Jardim Mauá.

Após beber o licor, o homem apresentou dor de cabeça intensa, cansaço, indisposição, visão turva e confusão mental. Ele procurou atendimento e foi internado no Hospital Nardini, em Mauá. O quadro piorou, e ele foi entubado em 23 de novembro. Desde o último dia 26, o paciente faz hemodiálise.

Segundo a Prefeitura de Mauá, a Vigilância Sanitária do município fez interdição cautelar dos lotes de licor mencionados pelo paciente, impedindo a venda enquanto a investigação estiver acontecendo.

A nova ocorrência eleva para 50 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol no estado de São Paulo. Dez mortes foram confirmadas e cinco seguem em investigação, segundo o governo paulista.