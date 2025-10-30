Menu
SAÚDE
SAÚDE

Metanol: Brasil registra 59 casos confirmados de intoxicação

Até o momento, 15 pessoas morreram por ingestão do produto

Redação e Agência Brasil

30/10/2025 - 6:19 h
O estado de São Paulo lidera o número de casos confirmados -

O Brasil tem 59 casos confirmados de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 29.

O estado de São Paulo lidera o número de casos confirmados (46), seguido por Paraná (6), Pernambuco (5), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1).

Mortes confirmadas por intoxicação:

  • 9 em São Paulo
  • 3 no Paraná
  • 3 em Pernambuco

Óbitos em investigação:

  • 3 em Pernambuco
  • 2 no Paraná
  • 1 em Minas Gerais
  • 1 no Mato Grosso do Sul
  • 2 em São Paulo

O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS) reforçou que bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável podem conter substâncias tóxicas e até letais e representam risco à saúde.

Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo. O Procon-SP também recebe denúncias pelo Disque 151 e pelo site do serviço.

Ver todas

