SAÚDE
Metanol: Brasil registra 59 casos confirmados de intoxicação
Até o momento, 15 pessoas morreram por ingestão do produto
Por Redação e Agência Brasil
O Brasil tem 59 casos confirmados de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 29.
O estado de São Paulo lidera o número de casos confirmados (46), seguido por Paraná (6), Pernambuco (5), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1).
Mortes confirmadas por intoxicação:
- 9 em São Paulo
- 3 no Paraná
- 3 em Pernambuco
Óbitos em investigação:
- 3 em Pernambuco
- 2 no Paraná
- 1 em Minas Gerais
- 1 no Mato Grosso do Sul
- 2 em São Paulo
Leia Também:
O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS) reforçou que bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável podem conter substâncias tóxicas e até letais e representam risco à saúde.
Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo. O Procon-SP também recebe denúncias pelo Disque 151 e pelo site do serviço.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes