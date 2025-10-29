Anvisa proíbe substâncias usadas em unhas em gel por risco de câncer

Os estudos científicos analisados apontam riscos graves à saúde - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quarta-feira, 29, a proibição do uso de duas substâncias químicas muito comuns em produtos de unhas em gel e esmaltes em gel: o óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina (TPO) e a dimetiltolilamina (DMTA).

A decisão segue o mesmo caminho adotado recentemente pela União Europeia e tem como objetivo proteger a saúde de consumidores e profissionais da beleza.

Segundo a Anvisa, os estudos científicos analisados apontam riscos graves à saúde. A DMTA, também chamada de N,N-dimetil-p-toluidina ou DMPT, foi classificada como substância cancerígena, enquanto o TPO pode afetar a fertilidade.

“Diante desse cenário, é dever do Estado atuar preventivamente, evitando a perpetuação de risco sabidamente evitável”, destacou Daniela Marreco, diretora da Anvisa.

Profissionais da beleza estão mais expostos

A agência ressalta que os maiores riscos recaem sobre os profissionais que manipulam os produtos com frequência, como manicures e esteticistas. No entanto, o uso ocasional também pode representar perigo à saúde, especialmente em locais sem ventilação adequada.

Por isso, a fabricação, importação e novos registros de produtos contendo TPO ou DMTA estão proibidos a partir de hoje. Empresas e estabelecimentos terão 90 dias para retirar os produtos do mercado.

Unhas em gel continuam liberadas

A decisão não impede o uso das técnicas de alongamento ou esmaltação em gel. Existem alternativas seguras e regulares no mercado, livres das substâncias agora proibidas.

Consumidores devem verificar se o produto utilizado está registrado na Anvisa e se possui composição devidamente informada no rótulo.