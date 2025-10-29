DIGNIDADE MENSTRUAL
Mulheres do CadÚnico terão absorvente de graça; veja como retirar
Entenda como funciona o programa
Por Gabriela Araújo
As mulheres inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal terão acesso gratuito a absorventes higiênicos. O item deve ser retirado em uma das farmácias populares, integrados ao programa Dignidade Menstrual.
Já a autorização para a retirada do produto será feita por uma das 44 mil unidades básicas de Saúde (UBS) espalhadas pelo país, que se soma ao site e ao aplicativo Meu SUS Digital. A secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Luiza Caldas, explica como funciona a modalidade.
“Nós trazemos mais duas formas de acesso pelos gestores ou pelos profissionais que estão nas unidades. O objetivo é ampliar o acesso a esse insumo que é tão fundamental para saúde das nossas meninas e das nossas mulheres”, disse, durante um evento em Brasília.
Quem tem direito?
O benefício é destinado para o seguinte público:
- mulheres entre 10 e 49 anos, inscritas no CadÚnico;
- com renda mensal de até R$ 218;
- estudantes da rede pública de baixa renda (meio salário mínimo por mês);
- pessoas em situação de rua.
A solicitante deve ter número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e conta na plataforma de serviços digitais do governo federal.
Saiba como solicitar absorvente gratuito
- As pessoas que não têm acesso a absorventes menstruais podem ir presencialmente a uma UBS e solicitar aos profissionais de saúde a impressão da autorização.
- Caso prefira o formato digital, basta acessar o Meu SUS Digital, pelo aplicativo ou no site, e acionar o Programa Dignidade Menstrual, clicando em Emitir Autorização. A pessoa interessada deve fazer o login no site Gov.Br.
- A autorização para pegar o material tem validade de 180 dias.
- Para a retirada dos absorventes, a beneficiária deve apresentar em uma farmácia credenciada no Programa Farmácia Popular a autorização em formato digital ou impresso.
- Cada mulher terá direito a 40 unidades de absorventes, para usar durante dois ciclos menstruais, ou seja, a cada período de 56 dias.
