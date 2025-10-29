Mulheres do CadÚnico terão absorvente de graça; veja como retirar

Público-alvo inclui pessoas em situação de rua e estudantes de famílias de baixa renda - Foto: Reprodução | Pixbay

As mulheres inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal terão acesso gratuito a absorventes higiênicos. O item deve ser retirado em uma das farmácias populares, integrados ao programa Dignidade Menstrual.

Já a autorização para a retirada do produto será feita por uma das 44 mil unidades básicas de Saúde (UBS) espalhadas pelo país, que se soma ao site e ao aplicativo Meu SUS Digital. A secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Luiza Caldas, explica como funciona a modalidade.

“Nós trazemos mais duas formas de acesso pelos gestores ou pelos profissionais que estão nas unidades. O objetivo é ampliar o acesso a esse insumo que é tão fundamental para saúde das nossas meninas e das nossas mulheres”, disse, durante um evento em Brasília.

Quem tem direito?

O benefício é destinado para o seguinte público:

mulheres entre 10 e 49 anos, inscritas no CadÚnico;

com renda mensal de até R$ 218;

estudantes da rede pública de baixa renda (meio salário mínimo por mês);

pessoas em situação de rua.

A solicitante deve ter número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e conta na plataforma de serviços digitais do governo federal.

Saiba como solicitar absorvente gratuito