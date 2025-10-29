SAÚDE
Melhor remédio do mundo contra insônia é aprovado pela Anvisa
Remédio é fabricado pela empresa farmacêutica japonesa Eisai
Por Redação
A insônia é um distúrbio do sono que atinge mais de 70 milhões de Brasileiros conforme apontamento da Associação Brasileira do Sono (ABS).
Para auxiliar esse imenso número a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um medicamento chamado Dayvigo, fabricado pela empresa japonesa Eisai, que promete melhorar quem não consegue dormir.
Diferente dos remédios tradicionais o Dayvigo atua bloqueando a ação da orexina, substância que mantém o cérebro em estado de alerta.
A partir disso é possível ter um sono mais tranquilo sem a sonolência excessiva ou os riscos de dependência associados a outros tratamentos.
Um estudo da Universidade de Oxford, publicado na revista The Lancet em 2022, classificou o remédio como um dos melhores do mundo para insônia.
O medicamento é indicado para adultos com dificuldade em adormecer ou manter o sono, com dose inicial de 5 mg, podendo ser ajustada para 10 mg, sempre com prescrição médica. O uso deve ser feito apenas quando houver pelo menos sete horas disponíveis para dormir.
O que é o DAYVIGO:
É composto pelo lemborexante, um novo inibidor dos receptores da orexina, amplamente estudado no tratamento de adultos com insônia, dificuldades para conciliar ou manter o sono.
