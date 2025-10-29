Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE

Melhor remédio do mundo contra insônia é aprovado pela Anvisa

Remédio é fabricado pela empresa farmacêutica japonesa Eisai

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 12:31 h
Uso deve ser feito apenas quando houver pelo menos sete horas disponíveis para dormir
Uso deve ser feito apenas quando houver pelo menos sete horas disponíveis para dormir

A insônia é um distúrbio do sono que atinge mais de 70 milhões de Brasileiros conforme apontamento da Associação Brasileira do Sono (ABS).

Para auxiliar esse imenso número a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um medicamento chamado Dayvigo, fabricado pela empresa japonesa Eisai, que promete melhorar quem não consegue dormir.

Diferente dos remédios tradicionais o Dayvigo atua bloqueando a ação da orexina, substância que mantém o cérebro em estado de alerta.

A partir disso é possível ter um sono mais tranquilo sem a sonolência excessiva ou os riscos de dependência associados a outros tratamentos.

Leia Também:

Sono de qualidade reduz riscos para a saúde e melhora o bem-estar
Lista completa: Anabolizantes são apreendidos e Anvisa proíbe venda de medicamentos
Anvisa proíbe mais uma marca de café no Brasil; entenda motivo
Sabonete líquido 'queridinho' do Brasil é proibido pela Anvisa

Um estudo da Universidade de Oxford, publicado na revista The Lancet em 2022, classificou o remédio como um dos melhores do mundo para insônia.

O medicamento é indicado para adultos com dificuldade em adormecer ou manter o sono, com dose inicial de 5 mg, podendo ser ajustada para 10 mg, sempre com prescrição médica. O uso deve ser feito apenas quando houver pelo menos sete horas disponíveis para dormir.

O que é o DAYVIGO:

É composto pelo lemborexante, um novo inibidor dos receptores da orexina, amplamente estudado no tratamento de adultos com insônia, dificuldades para conciliar ou manter o sono.

x