Sono de qualidade reduz riscos para a saúde e melhora o bem-estar

Presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia, Fernanda Aguiar - Foto: Divulgação

A Semana do Sono, realizada entre 14/03 e 20/03, chamou a atenção para a necessidade de dormir bem para se alcançar saúde e o bem-estar. Muitas pessoas negligenciam esse hábito fundamental e desenvolvem diversos problemas. Insônia e apneia do sono são alguns deles e podem aumentar riscos de doenças cardiovasculares, metabólicas e cognitivas.

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um dos distúrbios mais comuns. Afeta cerca de 33% dos brasileiros adultos, segundo estudo recente. "Trata-se de uma parada momentânea da respiração durante o sono, causada pelo relaxamento da musculatura da orofaringe. Se for frequente, pode levar à fragmentação do sono, queda na oxigenação e diversos impactos crônicos na saúde", explica a presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia, Fernanda Aguiar.

Os efeitos da AOS vão além do ronco e da sonolência diurna e está associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, arritmias, infarto e AVC. Também pode agravar doenças respiratórias crônicas, como asma e DPOC, e dificultar a perda de peso.

A médica explica que o diagnóstico é realizado por meio da polissonografia, exame que monitora a atividade cerebral, respiratória e muscular durante o sono.

Canetinhas emagrecedoras são aposta do momento

O medicamento Mounjaro, uma nova opção para o tratamento da diabete tipo 2, chega às farmácias em junho. Também aplicado para o tratamento da obesidade, ele vem sendo uma revolução para pacientes que estão com sobrepeso.

Segundo pesquisas recentes, o efeito do Tirzepatida é superior ao da Semaglutida (Ozempic) no controle da glicemia. Na opinião da endocrinologista Taciane Mega, os medicamentos têm uma série de benefícios comprovados e hoje não são usados apenas para quem tem diabetes.

Endocrinologista Taciane Mega | Foto: Divulgação

“Temos já aprovação para o tratamento da obesidade, comprovação de redução de morte e eventos cardiovasculares, assim como tratamento para gordura no fígado e proteção renal”, explica.

Mas, a médica alerta que as “canetinhas emagrecedoras” não podem ser usadas sem prescrição médica. “Caso o paciente necessite de um tratamento inovador para emagrecimento e controle do diabetes, a Tirzepatida pode ser uma excelente opção de medicamento dessa linha, sendo hoje a medicação mais potente para o controle da glicose, e com efeitos de perda que chegam a mais de 20% do peso corporal.

Pílulas

Lucro de Planos de Saúde

Os planos de saúde registraram lucro líquido de R$ 11,1 bilhões em 2024, um aumento de 271% na comparação com 2023, segundo dados da Agência Nacional de Saúde (ANS). Enquanto isso, as queixas dos consumidores apontam reajustes abusivos, negativa de cobertura, oferta não cumprida, dificuldade ou recusa em atendimento emergencial e descredenciamento unilateral.

Médicos X dentistas

O Conselho Federal de Odontologia está muito próximo de decidir se dentistas poderão realizar procedimentos cirúrgicos faciais, como rinoplastia, lifting, alectomia, otoplastia e outros. Caso seja aprovado, a habilitação dos profissionais será de forma gradual. Mas, antes mesmo da decisão final, o Conselho Federal de Medicina já contestou na Justiça a resolução. Ressaltou tais procedimentos como privativos do médico e alertou que a decisão do Conselho pode colocar em risco a saúde e a vida da população.

Mercado paralelo do emagrecimento

A alta demanda por medicamentos para emagrecer vem criando um mercado paralelo ilegal que é abastecido por ações criminosas. As farmácias têm reforçado a segurança em meio à onda de assaltos. Algumas estão reservando salas fechadas para armazenar os produtos. Os criminosos encontram facilmente pessoas interessadas em adquirir os medicamentos com preços mais baixos e sem prescrição medica, por meio de grupos em redes sociais e de mensagens por aplicativo.