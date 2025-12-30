Metanol? Pacientes são transferidos para Salvador após suspeita de intoxicação

A Operação “Bebidas Etílicas” mobiliza as equipes na inspeção de bares, depósitos e distribuidores de bebidas em diferentes regiões de Salvador - Foto: Reprodução

Duas das sete pessoas que foram internadas na Bahia com suspeita de intoxicação por metanol após consumir bebida alcoólica tiveram a transferência autorizada para Salvador nesta terça-feira, 30, segundo informou a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Os pacientes regulados foram encaminhados para o Instituto Couto Maia, hospital de referência localizado em Cajazeiras. Segundo a Sesab, o medicamento usado como antídoto em casos de intoxicação por metanol já foi enviado à unidade e poderá ser aplicado, caso a contaminação seja confirmada.

Apesar de duas regulações terem sido liberadas, somente um paciente já chegou à capital. O segundo, identificado até agora apenas como Vinícius, segue em deslocamento. Os outros cinco continuam assistidos no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, município onde os primeiros atendimentos foram realizados.

As garrafas apreendidas foram encaminhadas para o Laboratório Central de Polícia Técnica em Salvador, para análise.

Em nota, a Sesab disse que realizou uma reunião na manhã desta terça-feira, 30, com gestores da área de saúde do estado e do município e representantes da segurança pública para alinharem todas as medidas que continuarão sendo tomadas diante dos casos, tais como:

interdição do estabelecimento que comercializou as bebidas;

e investigação da distribuição do produto.

"O caso está sendo acompanhado pelas equipes de vigilância à saúde do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação", diz nota.

Festa de noivado antecedeu os casos

Informações iniciais apontam que os internamentos começaram depois de uma festa de noivado ocorrida no domingo, 28. No evento, foi servido um drink feito com vodka comprada em um depósito de bebidas da cidade.

Seis convidados — cinco mulheres e um homem, com idades entre 30 e 48 anos — tiveram agravamento do quadro clínico após ingerir a bebida. Um outro rapaz, também chamado Vinícius, teria adquirido álcool no mesmo local um dia antes e apresentou sintomas primeiro.

O pai da noiva relatou que a esposa precisou ser intubada e faz parte do grupo transferido para Salvador.

Entre os pacientes que seguem internados em Ribeira do Pombal, três estão na UTI e inspiram mais cuidados. Mesmo os que permanecem fora da unidade intensiva ainda têm estado de saúde considerado grave. Parte deles passou por hemodiálise, procedimento utilizado para remover substâncias tóxicas do organismo.

Polícia trabalha com hipótese de bebida contaminada

A Polícia Civil afirmou que conduz a investigação como possível caso de contaminação. As vítimas relataram sintomas como:

enjoo;

vômito;

tontura;

dificuldade para respirar;

sensação de desmaio;

alteração na visão.

Garrafas recolhidas no estabelecimento que teria vendido a bebida foram apreendidas e encaminhadas para análise no Laboratório Central de Polícia Técnica, em Salvador. Um inquérito foi aberto para identificar eventuais responsáveis.

Investigação

A investigaão também envolve o Cievs-BA, o Ciatox-BA, as vigilâncias sanitárias estadual e municipal, além do Departamento de Polícia Técnica. Exames laboratoriais vão indicar se houve presença de metanol e, caso seja comprovada a exposição, será aplicado o antídoto específico.